Tocantins inicia campanha de vacinação contra febre aftosa no dia 1° de maio

Por Dinalva Martins/Governo do Tocantins

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa se aproxima. A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) alerta que o produtor rural deve ficar atento às novas estratégias que, este ano, inverteram a idade do rebanho que receberá a vacina de 1° a 31 de maio. Desta vez, apenas os bovinos e os bubalinos com até 24 meses de idade estarão envolvidos, uma média de 5 milhões de animais em idade vacinal. O Tocantins conta mais de 10 milhões desta espécie, incluindo todas as faixas etárias.

A medida visa garantir o abastecimento de vacinas nas lojas agropecuárias e, consequentemente, a disponibilização necessária aos produtores rurais. “A participação dos pecuaristas é fundamental para alcançarmos altos índices vacinais preconizados pelo Ministério da Agricultura e, assim, avançarmos para o status sanitário livre da doença sem vacinação, que almejamos a partir de 2023”, afirma o presidente da Adapec, Paulo Lima.

A comprovação da vacinação também é obrigatória e deverá ser realizada até 10 dias após a compra do imunizante, em um dos escritórios da Adapec mais próximos. Basta levar a nota fiscal da compra da vacina e a carta-aviso preenchida. Vale lembrar que mesmo aqueles produtores rurais que não tenham animais em idade vacinal deverão declarar os rebanhos para atualização cadastral.

A emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) está condicionada à vacinação e à declaração do ato. A multa para quem deixar de vacinar é de R$ 5,32 por animal e R$ 127,69 por propriedade não declarada.