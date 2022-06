Tocantins inicia campanha de mobilização sobre Doação de Sangue

A campanha Junho Vermelho tem o objetivo de alertar sobre a importância de fazer a doação de sangue, um ato solidário e gratuito que pode salvar vidas. Também neste mês, no dia 14 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014. No Estado, as ações ocorrerão em todas as unidades da Hemorrede Tocantins, com palestras de sensibilização e coletas de sangue programadas e externas com a utilização da Unidade Móvel.

“Ainda estamos vivenciando a baixa dos estoques de sangue devido à pandemia, e com a proximidade das férias escolares, que levam muitas famílias a viajar, necessitamos de mais ações de mobilização para manter nossos estoques. O mês de Junho tem esse papel, por isso estamos com programações em todo o Estado para sensibilizar e garantir as doações de sangue”, afirma a diretora da Hemorrede Tocantins, Heloina Oliveira.

Programação

As ações em Palmas iniciam com palestra de sensibilização nos dias 1°, 2 e 13 de junho na Clínica Oncológica Jorge Saade, empresa de transporte de cargas Atual Cargas e na Ferrovia Norte-Sul, respectivamente. A unidade móvel do Hemocentro estará no dia 4 de junho no 1° Batalhão da Polícia Militar (PM); no dia 9, no Serviço Social da Indústria (Sesi); no dia 11, na Atual Cargas; no dia 14, no Ministério Público Estadual; no dia 22, no Hospital Yano; e no dia 28 de junho, em Paraíso do Tocantins.

Já as coletas programadas nas unidades de Palmas do Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hemocentro Coordenador no dia 9 com técnicos da Embrapa; no dia 10, Reduto Segurança Privada; e entre 13 e 15, no 6° Batalhão da PM de Taquaralto. Já no dia 14, o 22° Batalhão da Infantaria estará doando junto com a Academia de Polícia Tiradentes e finaliza, nos dias 25 e 27, com a coleta programada do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Outra ação também realizada neste mês será o cadastro de medula óssea no dia 22 de junho, na Clínica Oncológica Jorge Saade; e no dia 24, no Instituto Ortopédico de Palmas (IOP).

As Unidades do Hemocentro de Araguaína e Gurupi estarão com diversas programações, dentre elas palestras educativas em instituições de ensino e municípios. No dia 14 de junho, haverá uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, com um café da manhã. A gerente técnica da unidade de Araguaína, Iara Brito Bucar Oliveira, reforça que “a agenda do Hemocentro está aberta para parcerias durante todo o mês”, afirmou.

Estrutura

A Hemorrede do Tocantins é 100% pública, constituída por 19 unidades hemoterápicas, com um Hemocentro Coordenador (HC), localizado em Palmas; um Hemocentro Regional em Araguaína; um Núcleo de Hemoterapia em Gurupi; duas Unidades de Coleta e Transfusão (UCT), em Porto Nacional, Augustinópolis e no HGP em Palmas, além das 14 Agências Transfusionais (ATs) Intra-Hospitalares.

Agendamento

O agendamento para doações na Hemorrede do Tocantins pode ser feito via telefone, nas unidades do Hemocentro Coordenador de Palmas 3218-3232 e 0800 642 8822; Unidade de Coleta de Palmas (anexo ao HGP) 3218-7336; Hemocentro Regional de Araguaína 3411-2915; Núcleo de Hemoterapia de Gurupi 3312-2237; Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional 3363-5161; Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis 3456-1153.

Critérios básicos para doação

Para ser um doador de sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação) e apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate