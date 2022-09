Tocantins encerra participação nos Jogos da Juventude 2022 com três pódios na competição nacional

Por Secom

Os atletas tocantinenses conquistaram três medalhas nos Jogos da Juventude 2022, realizados de 2 a 17, em Aracaju (SE). Foram uma de prata e duas de bronze nas modalidades de handebol masculino, terceira divisão, que garantiram, uma vaga para a segunda divisão, no ciclismo masculino e futsal feminino terceira divisão, respectivamente. O Tocantins conquistou ainda dois quarto lugares no Badminton, dupla masculino, e no handebol feminino, terceira divisão.

Para o técnico, professor Pedro Victor Jaques de Góes, do Colégio Estadual Girassol de tempo Integral Deputado Federal José Alves de Assis, da Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Araguaína, a expectativa era de vitória também na final, uma vez que a equipe venceu os quatro jogos anteriores. “Apesar dos poucos treinos com a equipe completa, pois foram apenas quatro dias de treinos, em Palmas, para ajustes técnicos e entrosamento dos atletas, porque somos uma equipe mista, com sete jogadores de Araguaína, que é a nossa base, mais dois de Palmas, dois de Miracema e um de Augustinópolis. O ouro não veio, mas a prata também representa bem nosso Tocantins, pois unimos os principais polos de rivalidade do handebol no Estado e montamos a seleção. Após os Jogos vamos continuar com o trabalho, tenho certeza que esse projeto só tem a crescer. Agradeço a Seduc [Secretaria de Estado da Educação] pelo apoio que nos deu. Apesar de não termos conseguido alcançar o primeiro lugar, o importante é que estamos entre os primeiros do Brasil”.

Leonardo Bernardes ressalta que houve melhora nas marcas e tempos nas modalidades individuais e na maioria das modalidades coletivas. “Fizemos bons jogos contra estados que já se destacaram em outras edições da competição. Passamos de fase no futsal feminino e nos dois naipes do handebol, chegando na final masculina e garantindo vaga para a segunda divisão em 2023. Observamos e pontuamos o que precisamos melhorar em nossas seleções estaduais para que possamos alcançar mais resultados positivos em 2023, nessa nova proposta do COB, a de seleções estaduais escolares, que antes, era por unidades escolares”, explicou o chefe da delegação.

Tocantins nos Jogos A competição reúne os melhores atletas jovens do Brasil, de 15 a 17 anos, de escolas públicas e privadas. Com apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 136 atletas tocantinenses de 45 escolas estaduais, três municipais e o Instituto Federal, campus de Dianópolis, disputaram, 12 das 16 modalidades: atletismo; badminton; natação; tênis de mesa; vôlei de praia; voleibol; futsal; handebol; basquete; judô; ginástica rítmica e ciclismo. Os jogos são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Tocantins não conquistou medalhas no primeiro bloco, entretanto alcançou resultados expressivos superando edições anteriores. Nas competições do atletismo, garantiu vagas na semifinal dos 100m no feminino e masculino, com os atletas Hanysabel Silva (Colégio Estadual São José Operário, de Paraíso do Tocantins) e João Pedro Rodrigues (Colégio João D’Abreu, de Dianópolis). Nos 3.000m Gabriel Santana Rodrigues (Colégio Dom Orione, de Tocantinópolis) ficou em 14° eMaiconsuel Martins Rodrigues (Colégio Estadual Odolfo Soares, de Ponte Alta do Tocantins) em 15°.

Também foram classificados para as finais no salto em distância dois atletas: Maria Clara Bandeira (Colégio Estadual Machado de Assis, de Araguanã) e Paulo Henrique Oliveira (Colégio Estadual Joaquim de Seja e Silva, de Combinado), tendo este último conquistado o 8° lugar na classificação geral.

No vôlei de praia masculino, o Tocantins ficou no 9° lugar da primeira divisão, com Paulo Rodrigues Araujo e Arthur Henrique Lopes de Jesus (Colégio Estadual Anita Cassimiro Moreno, de Gurupi). No feminino, segunda divisão, a dupla Ana Clara de Morais e Julia Wiezorek Spricigo de Lima (Colégio Interação, de Palmas) conquistaram a 4° colocação.

Já a dupla Gustavo Henrique dos Santos e Thiago Barbosa Lima (Escola Estadual Dr. Pedro Ludovico Teixeira, de Porto Nacional) ficou na 8° colocação geral no Badminton.

Segundo bloco



O Tocantins conquistou no segundo bloco a primeira medalha com o futsal feminino, o bronze, após quatro vitórias e uma derrota. O time conta com a base atletas do Colégio Estadual Guilherme Dourado, de Araguaína, e mais jogadoras do Colégio Estadual São João Operário, de Paraíso do Tocantins, e da Escola Estadual Machado de Assis, de Araguanã. Com o resultado, o Estado subiu para a segunda divisão.

O time do futsal masculinos segue na segunda divisão após duas vitórias e uma derrota na competição. A equipe é formada por estudantes de várias escolas e municípios, como: Centro de Ensino Médio Castelo Branco, de Araguaína, CEM Prof Antonina Milhomem, de Araguatins, CEM Darcy Marinho, de Tocantinópolis, Colégio Estadual Írio Oliveira Souza, de São Sebastião do Tocantins, e do Colégio Estadual Genésio Gomes, de Praia Norte.