Tocantins é 12º colocado no ranking de vacinação contra a Covid-19, no Brasil

O Estado do Tocantins encerra a semana como o 12º ente da Federação, em imunização de pessoas contra a Covid-19, conforme dados do Consórcio de Veículos de Imprensa do Brasil. Até esta sexta-feira, 26, 51.802 doses da 1ª e 2ª fase já foram aplicadas e a Secretaria Estadual da Saúde (SES) segue orientando a vacinação e a alimentação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização.

Para o titular da SES, Dr. Edgar Tollini, “este é um número significativo e mostra que nossos municípios estão empenhados em aplicar a vacina. Para isso, as pessoas precisam seguir interessados em vacinar. Esta é a forma de defesa contra Covid-19, portanto, é de extrema importância que todos dos grupos prioritários sejam imunizados”, destacou.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra “por muitos dias ficamos com números de imunizados inexpressivos por alguns municípios ainda estarem se adequando e se habituando ao sistema de informação utilizado pelo Ministério da Saúde (MS). A situação já foi resolvida e, por isso, estamos conseguindo atualizar as planilhas em tempo hábil”, explicou.

Dados

Dados da Gerência de Imunização da SES apontam que o Tocantins recebeu até o momento, 112.400 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas 69.013 já foram entregues aos 139 municípios. 43.646 pessoas

receberam a primeira dose e 8.156 a segunda.

As doses recebidas pelo Estado são divididas da seguinte forma: 97.400 CoronaVac e 15.000 AstraZeneca. As últimas remessas recebidas pelo Tocantins, na última semana, serão entregues aos 139 municípios, a partir de segunda-feira, 1º de março.