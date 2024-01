Tocantins começa a emitir nova Carteira de Identidade Nacional nesta sexta-feira, 12

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria da Segurança Pública, inicia na próxima sexta-feira, 12, a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) que, gradualmente, irá substituir o Registro Geral (RG).

Para ter acesso ao documento, em Palmas, é necessário fazer o agendamento através do site da SSP/TO (https://iito.ssp.to.gov.br/servicos). Toda sexta-feira, a partir das 14 horas, são liberadas novas vagas para o agendamento e posterior atendimento. Já nas demais cidades do Estado, o interessado pode se dirigir pessoalmente aos núcleos de identificação munido de certidão de nascimento ou de casamento e o comprovante de inscrição do CPF (originais e cópias).

“Queremos reforçar que não precisa ter pressa, todos poderão ter a oportunidade de atualizar o documento e o Estado se preparou bastante para que isso ocorra da melhor forma possível. Além disso, o RG ainda terá validade até 2032”, destaca a diretora do Instituto de Identificação, Elaine Monteiro Tonon.

A primeira via do documento em papel e digital é gratuita e traz tecnologias e elementos de segurança em conformidade com padrões internacionais. Entre as inovações está a inclusão do QR Code, que apresenta a opção de checagem fácil e confiável pela Segurança Pública e por unidades de atendimento públicos e privados.

O novo documento também permite a integração de dados de forma segura e por um fluxo em tempo real. “A Segurança Pública passa a compartilhar seus dados com o Ministério da Justiça e a Receita Federal, o que antes não ocorria. Haverá um intercâmbio de dados”, lembrou Valtenir Carvalho, supervisor de Identificação Civil.