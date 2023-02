Tocantins alcança a 4ª melhor cobertura nacional no acompanhamento da saúde dos beneficiários do Bolsa Família

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) nesta sexta-feira, 10, apontam que o Tocantins alcançou cobertura de 83,36% de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família. É a 4º melhor cobertura, atrás somente do Ceará (87,61%), de Minas Gerais (85,75%) e do Piauí (83,40%).

Mais de 245 mil, dos 293.951 beneficiários no Tocantins, foram acompanhados em condicionalidades como: imunização; crescimento e desenvolvimento de crianças; e assistência ao pré-natal de gestantes.

De acordo com a gerente de Áreas Estratégicas para os Cuidados Primários da SES, Thaís Sales, o Guia para acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família detalha a forma de acompanhamento das condicionalidades. “O acompanhamento das condicionalidades de saúde é obrigatório para crianças menores de sete anos e mulheres de 14 a 44 anos; e não é obrigatório para as mulheres de 7 a 13 anos e acima de 44 anos”, explicou.

A SES-TO utiliza as reuniões regulares da Comissão Intersetorial Estadual, para debater com as áreas da educação e assistência social, os dados de acompanhamento, com o intuito de elaborar propostas de intervenção para que os municípios consigam realizar o acompanhamento na Atenção Primária à Saúde. Isso é um dos fatores para alcançar o resultado no acompanhamento.

A SES-TO presta apoio aos municípios no monitoramento mensal dos dados; informes mensais sobre a cobertura de acompanhamento municipal; assessoria presencial ou à distância para qualificar os profissionais dos municípios; realização de Seminário intersetorial, on-line, sobre o PAB e sua operacionalização.