TJTO faz doação de microcomputadores para unidades prisionais, PM e Hemocentro de Araguaína

Como parte da política social do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), 77 microcomputadores foram doados para a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína, para a Polícia Militar da cidade é para o Hemocentro Regional do município. A doação ocorreu durante solenidade realizada na tarde desta terça-feira (6/12), no Fórum de Araguaína.

A Unidade Barra da Grota foi contemplada com 33 equipamentos, que foram recebidos pelo chefe da instituição, Paulo Freitas. A Casa de Prisão foi beneficiada com nove microcomputadores, recebidos pelo chefe da unidade, Eliarin Moraes. Já o Hemocentro recebeu nove equipamentos entregues à gerente de Gestão, Rivânia Batista; enquanto que a PM, representada pelo comandante do 2º Batalhão de Araguaína, tenente-coronel Valdeonne Dias da Silva, foi contemplado com 30 equipamentos.

Modernos e em pleno funcionamento

O diretor de Tecnologia da Informação do TJTO, Ernandes Rodrigues, destacou que todos os equipamentos são modernos e estão em pleno funcionamento, graças à renovação do parque tecnológico do Judiciário, que tem uma política de substituição de, no máximo, três anos.

O diretor, na oportunidade, parabenizou o presidente do TJTO, desembargador João Rigo Guimarães, pela política social de sua gestão. “São ações como essas que mostram a grandeza de um gestor”, disse. “É a Justiça fazendo a justiça chegar a todos”, ressaltou.

Presente no evento, o secretário de Cidadania e Justiça do Estado, Deusiano Amorim, agradeceu a doação dos equipamentos para as duas unidades prisionais de Araguaína e disse que os microcomputadores irão ajudar muito no trabalho das equipes.

Texto: Neuracy Viana

Fotos: Elias Oliveira