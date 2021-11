Títulos de propriedades são entregues para famílias palmenses

Atendendo ao anseio de mais de 600 famílias palmenses, o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou na noite desta sexta-feira, 26, mais de 600 títulos de propriedade para moradores da região sul da Capital. A cerimônia ocorreu no ginásio de esportes do Centro de Ensino Santa Rita de Cássia, no Jardim Aureny I.

Nesta ação do Governo do Tocantins, por meio da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), 603 famílias dos Jardins Aureny I, II, III e IV foram contempladas com os títulos de propriedades.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou que irá governar para melhorar diversos segmentos da sociedade. “No exercício do Governo vou mudar a vida das pessoas. Quero fazer uma educação melhor, saúde melhor. Vou fazer a regularização fundiária. Peço a todos ajuda nisso. Cerca de 49% da população da Capital mora na região sul. Vamos regularizar cada setor desse lugar”, ressaltou Wanderlei Barbosa à população do sul de Palmas.

O titular da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, destacou que as famílias não irão pagar nada para terem seus títulos. “Os custos de todos estes processos são de cerca de R$ 4 mil, mas aqui ninguém vai pagar por isso. O Tocantins vem avançando cada vez mais na área de regularização fundiária, mas ainda falta muito. Só aqui são cerca de 1,5 mil famílias na região sul. Peço que a população comunique que precisa dos títulos e que possamos entregar para 100% da população”, afirmou o presidente.

A senhora Deuselina Guedes de Sá contou que veio de Gurupi quando seu filho mais velho tinha apenas 7 anos. “Tem mais de 20 anos que moro aqui e consegui agora este benefício. É muita emoção, graças a Deus que agora saiu esse título. Me lembro que vim com meus filhos pequenos e agora já estou cheia de netos”, frisou Deuselina com um sorriso no rosto.

Presenças

