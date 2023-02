Titulares da Sedes e Agtec estão em Boa Vista para conhecer sistema inovador de atendimento social

Representantes da Prefeitura de Palmas estão em Roraima para conhecer o sistema inovador de transformação digital na capital, Boa Vista, chamado ‘Cidade Social’. O programa foi lançado em 2017 e reúne em um banco de dados as informações da população que busca os serviços sociais.

A ferramenta foi apresentada nesta quinta-feira, 9, à secretária de Desenvolvimento Social de Palmas, Adriana Aguiar e à presidente da Agência de Tecnologia da Informação do Município de Palmas (Agtec), Yrene Nakamura. Na programação desta sexta, 10, estão previstas visitas ao espaço da Proinfância Waldinete de Carvalho Chaves, ao Hospital da Criança, e por fim, reunião técnica sobre a Cidade Social.

Na abertura da visita técnica as gestoras foram recepcionadas pelo prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique e pela equipe da Secretaria Municipal de Gestão Social, chefiada pela primeira-dama de Boa Vista, Nathália Cortez.

Na quinta-feira, 9, ambas puderam conhecer o Programa Família que Acolhe – Universidade do Bebê, o Centro de Assistência Social da Nova Cidade e o Parque do Rio Branco.

Segundo Adriana Aguiar a motivação para conhecer a experiência da Política de Assistência Social boavistense está no modelo de gestão dos serviços da pasta. “Queremos conhecer todos os detalhes do sistema de dados utilizados na política de Assistência Social, especialmente nas ações da primeira infância, com o intuito que o desenvolvimento social possa contribuir na continuidade dos avanços dessa criança no decorrer de sua vida”, antecipou.

“Essas ferramentas tecnológicas irão auxiliar a gestão municipal na construção de políticas públicas que impactem positivamente a qualidade de vida dos moradores integrando dados de áreas como educação, transporte, saúde, planejamento e outras”, destacou Yrene Nakamura, da Agtec Palmas.

Comitê

O Comitê da Primeira Infância que integra os serviços do Programa Cidade Social é presidido pelo secretário municipal de Finanças de Boa Vista, Marcos Vinícius de Souza Almeida, e conta com representantes de áreas estratégicas para a formulação e implementação de políticas e programas intersetoriais para a promoção do desenvolvimento humano, tendo como foco principal a primeira infância. Compõe o Comitê de Boa Vista as seguintes pastas: Secretarias Municipais de Governo; de Projetos Especiais; de Educação e Cultura; de Gestão Social; de Saúde; de Obras; de Planejamento e Finanças; de Tecnologia e Inclusão Digital; de Comunicação Social; a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Boa Vista (Emhur) e a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

