Teste Físico Seletivo define alunos para Curso de Guarda-Vidas Civis

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), por meio da Academia de Formação de Bombeiros Militar (AFBM), realizou o Teste Físico Seletivo (TFS), para candidatos ao Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis (CFGVC), nessa terça-feira, 6. A corporação abriu 360 vagas, sendo 40 para cada unidade operacional.

O TSF foi aplicado no período da manhã, em cada uma das unidades. A próxima etapa no processo é a abertura das inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis (CFGVC), que vai capacitar as turmas e, assim, ter mais esta opção para atuação na temporada de praia 2023, no Tocantins.

Os GVCs não terão vínculo com o CBMTO. Eles estarão aptos para atuação nas áreas balneares, mas as contratações deverão ser feitas por empresas ou prefeituras interessadas em cumprir as determinações quanto à abertura desses espaços de lazer em julho, e estarem de acordo com a legislação.

Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis

O Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis será entre os dias 19 e 23 de junho. A sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1° BBM), em Palmas, teve um total de 180 inscritos, porém, apenas 41 participaram do TFS, com 33 aprovados para o CFGVC.

Em Araguaína, sede do 2º BBM, 42 candidatos compareceram para o TFS, e 36 foram avaliados como aptos. Em Gurupi, sede do 3º BBM, 37 se inscreveram. Porém, apenas 10 compareceram e oito estão aptos.

Na cidade de Araguatins, sede da 3ª Companhia, foram 66 inscritos. Do total, 38 compareceram para as três provas e 38 estão aptos para o CFGVC.

Na 3ª Companhia, em Paraíso do Tocantins, houve 14 comparecimentos e nove alcançaram nota para aprovação e poderão se inscrever no curso.

Em Colinas do Tocantins, a 2ª Companhia, ligada ao 2º BBM, 35 candidatos compareceram para o TFS. Contudo, 26 estão aptos.

Em Porto Nacional, a 5ª Companhia registrou oito aprovados. Já a 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Dianópolis, ligada ao 3º BBM, executou as provas nesta quarta-feira. Entretanto, dos 15 inscritos, apenas dois compareceram e nenhum obteve nota para o curso.

