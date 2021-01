Terminais rodoviários dos municípios de Brejinho de Nazaré e Porto Nacional recebem visita da Agência de Regulação

O presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), Edson Cabral, juntamente com o gerente de Regulação de Transporte e Terminais Rodoviários da ATR, Carlos Alberto, visitou os terminais rodoviários dos municípios de Brejinho de Nazaré e Porto Nacional. Visita ocorreu na terça-feira, 26.

No município de Brejinho de Nazaré o presidente se reuniu com o Secretário das Cidades, Davi Lima e com a Secretária Municipal de Assistência Social, Tayane Carvalho. Em Porto Nacional o encontro foi com o Secretário da Infraestrutura, Artur Lemos.

“As visitas para debater e discutir as condições atuais e os procedimentos que são necessários fazer para melhorar os terminais rodoviários, fazem parte de uma estratégia para garantir mais conforto, segurança e melhor controle de horários, linhas, taxas de embarque e emissões de passagens para os usuários”, explicou o presidente da ATR, Edson Cabral.

No fim do ano passado, técnicos da ATR realizaram Operações de Regulação em mais de 70 municípios do Tocantins, buscando conhecer de perto a realidade atual do transporte intermunicipal de passageiros e terminais rodoviários, com a finalidade de melhoria na prestação dos serviços para atender os usuários e permissionários.