Termina nesta sexta-feira, 22, as matrículas na Rede Municipal de Ensino de Araguaína

O período regular de matrículas para os alunos novatos na Rede Municipal de Ensino se encerra nesta sexta-feira, 22 de janeiro. Os pais devem procurar a unidade mais próxima a sua residência, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas, com a documentação necessária. O prazo serve para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para os alunos da zona rural o período de matrícula é o mesmo, até o próximo dia 22 de janeiro e também serão realizadas seguindo todos os cuidados necessários para evitar a transmissão da covid-19.

Segundo a secretária municipal da Educação, Elizangela Moura, a Prefeitura já está preparada para o retorno às aulas nos mesmos critérios de segurança criados no ano passado. “No final de 2020, as turmas eram divididas em dois grupos sendo que cada grupo participava das aulas presenciais em uma semana. Na semana que os alunos ficavam em casa, faziam as atividades impressas em forma de apostilas”, explicou.

Novas vagas

Para 2021, a secretaria disponibilizou 4.500 vagas para alunos novatos. O objetivo é atender toda criança em idade escolar desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. A Rede Municipal possui 33 creches e 33 escolas na zona urbana e outras 13 escolas na zona rural.

Início das aulas

As aulas referentes ao primeiro semestre de 2021 estão previstas para serem iniciadas no dia 8 de fevereiro, com retorno progressivo das atividades presenciais. Para este ano, a previsão é de mais de 22 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, sendo mais de 600 na zona rural.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, Araguaína foi um dos poucos municípios do País a alcançar a totalidade de horas aula estabelecidas pelo MEC em 2020.

Medidas preventivas

As unidades de ensino estão preparadas desde o final do ano passado para receber os alunos, atendendo às exigências contidas na Portaria nº 185/2020 que estabelece protocolo com as normas sanitárias e de distanciamento social.

Entre as regras de prevenção estão respeitar a demarcação de 1,5 metro no espaço na entrada da instituição, banheiros, carteiras e bebedouros, e uso obrigatório de máscaras. Os alunos terão a temperatura corporal aferida na entrada da unidade e os que apresentarem mais de 37,5º deverão ser encaminhados de volta à residência para que a família procure assistência médica. Também não será permitida a permanência de crianças e adultos com sintomas gripais.

Documentação

Confira a lista de documentação exigida no ato da matrícula.

Educação Infantil

a) Cópia da Certidão de Nascimento;

b) Cópia do CPF;

c) Cópia do documento de Identidade (RG);

d) Assinatura de termo de responsabilidade e de autorização do uso de imagem;

e) Atestado ou Carteira de Saúde em que conste que a criança está em dia com a vacinação;

f) Comprovante de residência. Ex.: talão de energia, água ou telefone;

g) Declaração de trabalho da mãe e/ou responsável;

h) Cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família);

i) 01 Foto 3×4;

j) Declaração e/ou Histórico Escolar (para alunos a serem matriculados no 1° e 2° período das Escolas);

k) Ficha de aproveitamento Individual, quando se trata de transferência no decorrer do ano letivo;

l) Cópia dos documentos dos pais e/ou responsáveis (RG e CPF);

m) Cópia do NIS do/a aluno/a;

n) Cópia do cartão SUS.

Ensino Fundamental

a) Cópia da Certidão de Nascimento;

b) Cópia do CPF;

c) Cópia do Documento de Identidade (RG);

d) Assinatura de termo de responsabilidade e de autorização do uso de imagem;

e) Comprovante de residência. Ex.: talão de energia, água ou telefone;

f) Cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família);

g) Declaração e/ou Histórico Escolar;

h) Ficha de aproveitamento Individual, quando se trata de transferência no decorrer do ano letivo;

i) 01 (uma) foto 3×4;

j) Cópia dos documentos dos pais e/ou responsáveis (RG e CPF);

k) Cópia do NIS do/a aluno/a;

l) Cópia do cartão SUS.

EJA – Educação de Jovens e Adultos

a) Cópia da Certidão de Nascimento;

b) Cópia do RG e CPF;

c) Declaração e/ou Histórico Escolar;

d) Ficha de aproveitamento Individual, quando se trata de transferência no decorrer do ano letivo;

e) Assinatura de termo de responsabilidade;

f) Comprovante de residência. Ex.: talão de energia, água ou telefone;

g) Comprovante do Alistamento militar (maior de 18 anos sexo masculino);

h) 01 (uma) foto 3×4.

i) Declaração de Trabalho se for menor de 18 anos.

j) Cópia do cartão SUS.