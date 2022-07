Temporada Porto Verão 2022 inicia oficialmente com ampla programação para a sede do município e Distrito de Luzimangues

Uma ampla programação com shows musicais nacionais e regionais, práticas esportivas e muitas outras atrações farão da temporada de praia de Porto Nacional – Porto Verão 2022, um dos melhores do Estado. A abertura oficial será neste sábado (09), no Distrito de Luzimangues, onde a atração principal será o nacional Flaguim Moral. Já na sede do município, a temporada será iniciada oficialmente no domingo (10), com apresentação de artistas locais e dos cantores Flaguim Moral e Michel Firmo. A programação oficial da temporada foi divulgada no último sábado (02) e pode ser conferida nos canais oficiais da prefeitura.

A programação da temporada Porto Verão 2022 segue durante todo o mês de julho e conta com a participação de várias secretarias municipais, desenvolvendo ações de orientações e realizando trabalho de prevenção, educação e orientação, entre outros. Além disso, a segurança das praias de Porto e Luzimangues será reforçada durante todo o período, para promover a melhor experiência aos turistas e visitantes.

Práticas esportivas

Dentre as atividades propostas aos frequentadores das praias de Porto Nacional e Luzimangues, está a realização dos Jogos de Verão, com disputas de vôlei, futevôlei, futebol de golzinho, futebol, dama, dominó, truco e tênis de mesa terão espaço especial, com início neste sábado (09). As competições terão premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados.

Outros serviços

Secretarias como a da Saúde, Educação e Assistência Social estarão presentes na praia Porto Real com serviços de Ouvidoria, testes rápidos, aferição de Pressão Arterial, campanhas educativas e de prevenção à violência, entre outros.

Policiamento reforçado

A Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal e Fiscais do Detran, também estarão presentes tanto nas praias, quanto nas rodovias de acesso, orientando e dando suporte aos visitantes, com o objetivo de reforçar a segurança e evitar infrações.

Além das belezas naturais, a temporada Porto Verão movimenta a economia local, gera renda e novos postos de trabalho a milhares de pessoas e fortalece e estabelecimentos como restaurantes, bares e pequenos comércios. Tudo para proporcionar lazer aos cidadãos portuenses e também aos visitantes locais, com o fomento do turismo no município.

Por: Redação

Secretaria da Comunicação