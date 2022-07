Temporada de férias começa em Palmas

A estrutura do Palmas Férias 2022, na Praia da Graciosa, com espaço para Vila dos Sabores, Feira de Artesanato recebe na manhã desta sexta, 08, os últimos ajustes no palco para shows e apresentações regionais. A programação inicia nesta sexta, com muita música eletrônica no Palco Sunset.

A animação não ficará restrita à Praia da Graciosa, o Palmas Férias terá atividades culturais, gastronômica, recreativas e esportivas nas praias das Arnos e do Caju, e também em Taquaruçu, com músicos regionais, feiras e espaços lúdicos para a criançada.

O Palmas Férias 2022 traz uma extensa programação cultural, gastronômica e esportiva para agradar os palmenses e turistas. Nos próximos finais de semana de julho, Palmas contará com vários roteiros de lazer e diversão espalhados por diversos pontos cidade.

PMW

Dentro do Palmas Férias acontece, de 15 a 17 de julho, o 16º PMW Rock Festival no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. Entre as principais atrações estão a banda de reggae Maskavo, de São Paulo, e as pernambucanas Mundo Livre S/A e Cordel do Fogo Encantado, cantando rock e folk.

Parceiros

O Palmas Férias é um projeto da Prefeitura Municipal de Palmas, desenvolvido conjuntamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Agência Municipal de Turismo (Agtur), Fundações Cultural de Palmas (FCP), do Esporte e Lazer (Fundesportes) e da Juventude de Palmas (FJP), com apoio das Secretarias Municipais de Comunicação (Secom), de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e de Saúde, além da Fundação do Meio Ambiente (FMA).

Conheça a programação prévia da temporada 2022:

Dias 08 e 09

5ª Feira de Flores Jardim Encantado – Taquaruçu

Vila dos Sabores – Praia da Graciosa

Feira de Artesanato – Praia da Graciosa

Ginástica Rítmica – Praia da Graciosa

Dias 16 e 17

PMW Rock Festival e Exposição de carros antigos e Palmas Moto Capital – Centro de Convenções

Vila dos Sabores – Praia da Graciosa

Feira de Artesanato – Praia da Graciosa

Ginástica Rítmica – Praia da Graciosa

ITF Word Tour – Competição Internacional de Beach Tênis no SESI Esport e Tody Sport

Meia Maratona de Palmas – Abertura das inscrições

Equipamentos esportivos na praia do Cajú com vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei, beach tênis, golzinho e jogos de tabuleiro

Aulas de Zumba no Palco Sunset – Praia do Cajú

Dias 23 e 24

Vila dos Sabores – Praia da Graciosa

Feira de Artesanato – Praia da Graciosa

Ginástica Rítmica – Praia da Graciosa

Equipamentos esportivos na praia do Cajú com vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei, beach tênis, golzinho e jogos de tabuleiro

Aulas de Zumba no Palco Sunset – Praia da Graciosa

Aulas de Beach Tênis na Praia da Graciosa

Jogos de Beach Tênis e Futevôlei na Praia da Graciosa

Dias 30 e 31

Vila dos Sabores – Praia da Graciosa

Feira de Artesanato – Praia da Graciosa

Ginástica Rítmica – Praia da Graciosa

Campeonato Estadual de Futebol de Areia na Praia das Arnos

Equipamentos esportivos na praia do Caju com vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei, beach tênis, golzinho e jogos de tabuleiro

Todos os domingos a partir das 16h30, na Praia do Caju e das Arnos

Apresentação de espetáculo para crianças

Brinquedos infláveis e futebol de sabão

Shows regionais

Texto: Deni Rocha/Secom Palmas – Edição: Lorena Karlla/Secom Palmas