Tem início coleta do Censo Demográfico 2022 no Tocantins

Começa na próxima segunda-feira, 1º de agosto, a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Nos próximos três meses, mais de 183 mil recenseadores irão visitar cerca de 75 milhões de domicílios, nos 5.570 municípios do país. A estimativa é de que sejam contabilizadas cerca de 215 milhões de pessoas. No Tocantins, a estimativa é que mais de 500 mil domicílios sejam visitados por 1.374 recenseadores, nos 139 municípios. A coleta segue até o dia 31 de outubro. Em Palmas, haverá um evento para lançamento oficial do Censo Demográfico 2022 na Praça dos Girassóis, em frente a Secretaria Estadual de Planejamento, a partir das 8 horas (segue anexo o convite).

Os jornalistas que desejarem, respondendo a esse email , poderão acompanhar um recenseador em campo durante uma visita domiciliar e entrevistar moradores e agentes do IBGE. Ressalta-se, no entanto, que as equipes não poderão acompanhar a aplicação do questionário propriamente dita, para preservar o sigilo das informações prestadas.

Ressalto que o apoio da mídia é de extrema importância para o sucesso do Censo, para que os moradores abram as portas para os recenseadores e respondam o questionário corretamente. Portanto, o IBGE conta com vocês para retratar o Tocantins.