×Sonoridade e ritmo vão incrementar aulas na rede municipal de Gurupi

As aulas no ensino presencial serão retomadas com novidade para alunos da rede municipal da Educação de Gurupi. As disciplinas serão ministradas com o incremento da musicalização para estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, além daqueles que recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE). Durante toda esta sexta-feira, 13, uma oficina de sonoridade e ritmos, está sendo ofertada pela Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMEG).

Ao todo 90 professores serão capacitados durante a oficina que tem como estratégia, ensino e aprendizagem para sala de aula. O projeto deve ser implementado nas escolas do município a partir já deste semestre, e será realizado em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura e Turismo de Gurupi. “A música é muito importante na educação infantil, através dela a criança assimila, trabalha o corpo, o ritmo, a coordenação motora, sem falar que trabalha praticamente todos os campos de experiência”, explicou Elielma Nunes, Coordenadora da Educação Infantil da SEMEG.

As oficinas de musicalização foram previstas num projeto apresentado à Prefeitura de Gurupi por uma escola de música da cidade beneficiada com auxílio cultural da lei Aldir Blanc. A proposta é da professora de música, Ana Lúcia Ribeiro Garcia, responsável por ministrar as oficinas. Segundo ela, as técnicas repassadas promovem a sensibilização, compreensão e desenvolvimento de habilidades como percepção, coordenação motora e ritmo.

Prática

As aulas estão divididas em dois períodos com repasse de conteúdo teórico e prático. Os professores estão aprendendo novos jogos musicais, percussão corporal e atividades rítmicas utilizando a voz, o corpo e materiais simples como elementos fundamentais na criação, execução e apreciação musical.

A professora Ana Lúcia Garcia é graduada em Licenciatura em Música pela Universidade de Brasília (UnB). Pós-graduada em Música em Contextos Educacionais pela mesma instituição. É também pós-graduada em Arte Educação pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

×Sonoridade e ritmo vão incrementar aulas na rede municipal de Gurupi