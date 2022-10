Somente Unidades de Pronto Atendimento, Samu e Caps AD funcionarão nesta quarta, 5

Por Assessoria

Por conta do feriado da criação do Estado do Tocantins, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa à população que somente os atendimentos de urgência serão realizados nesta quarta-feira, 5. Assim, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região norte e sul e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) atenderão em regime de 24 horas.

A UPA Taquaralto, por sua vez, abrirá das 7 às 19 horas. Dos serviços especializados, apenas o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) funcionará neste feriado, sendo que os atendimentos são voltados para os pacientes já acolhidos.

A sede administrativa da Semus, suas Unidades de Saúde da Família (USFs) e demais unidades especializadas retomam os atendimentos, incluindo a vacinação, na quinta-feira, 6.