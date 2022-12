Solidariedade de integrantes do MPTO faz a alegria de crianças carentes neste Natal

Pelo 14º ano, os integrantes do Ministério Público do Tocantins, em Palmas, se mobilizaram para atender à campanha “Papai Noel dos Correios”. Neste ano, foram adotadas 152 cartinhas de estudantes da Escola Municipal Antônio Carlos Jobim. A entrega dos presentes aconteceu na tarde desta quinta-feira, 15, na sede da instituição.

A entrega foi formalizada pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, pelo promotor de Justiça Celsimar Custódio e pela chefe da Assessoria de Cerimonial, Leide Theophilo, responsável pela arrecadação e distribuição dos presentes.

“Os integrantes do Ministério Público têm esta característica solidária, que vai além das nossas atribuições diárias. São ações em benefício do próximo, que com certeza fazem mais bem a nós do que a quem recebe”, disse o procurador-geral de Justiça.

As cartinhas, como sempre, foram caprichadas e trouxeram muitas expectativas. Algumas foram ousadas nos pedidos e outras, bem humildes. Entre as cartinhas estava a de uma menina que só pediu um bombom ao bom velhinho, pois afirmou não ter se comportado durante o ano e por isso, não merecia ganhar presente.

A sinceridade comoveu a diretora de expediente, Daniele Bogado. “Esse pedido me deixou com o coração partido e por isso resolvi que ia melhorar o presente. Montei um kit de material escolar com tudo o que, possivelmente, os pais não poderiam comprar. Caprichei na variedade de canetinhas personalizadas, lapiseiras, adesivos, carimbos, além dos tradicionais cadernos, lápis e borracha, e do bombom que ela havia pedido na carta. Penso que ela ficará surpresa”, declarou a servidora.

O coordenador da campanha nos Correios, Juciclei Mourão, falou sobre a importância da campanha no ato de recebimento ” Sem vocês esta campanha não seria o sucesso que é. Todos os anos sabemos que poderemos contar com a colaboração do Ministério Público e somos atendidos em mais do que esperamos. Cada cartinha e cada brinquedinho é um sonho realizado”, disse.

Nesta edição, foram priorizadas as cartinhas que continham como pedido materiais escolares.

Doações em Araguaína

O clima solidário também chegou na sede das Promotorias e Justiça de Araguaína. Lá, os presentinhos também foram entregues na manhã desta quinta-feira, 15. Onze cartinhas foram adotadas pelos integrantes.

