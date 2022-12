Sistemas Agroflorestais e Meliponicultura capacita acolhidos da Fazenda da Esperança

O Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), realizou nesta terça e quarta-feira, 14 e 15, o curso sobre Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Meliponicultura aos acolhidos da Fazenda da Esperança, em Lajeado.

O curso teve como proposta capacitar os participantes na implantação de sistemas Agroflorestais e na atividade de Meliponicultura tanto na unidade como também levar esses conhecimentos para fora após concluído o processo de reabilitação.

Segundo o voluntário responsável, Gabriel Almeida Mendes, esse curso é um ganho importante para a fazenda. “Vai nos ajudar bastante porque aqui a gente sempre está plantando, e agora com conhecimento e técnica, e no caso da apicultura, a gente pode inserir também como forma de laborterapia para o jovem que está em recuperação, e como a gente é uma comunidade que vive do sistema de produção, acredito também que esse conhecimento vai ser útil na produção e comercialização do que será produzido”, disse.

O curso contou com a participação de 30 acolhidos que mostraram interesse e muita satisfação em fazer parte desse plantio. O jovem Jeferson Souza dos Santos foi um dos que participou de todo o curso, colocando a mão na terra para realizar o plantio, e disse ter gostado muito do que aprendeu.

Para o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Kin Gomides, esse trabalho foi uma experiência única em poder promover a construção e conhecimentos ao público da Fazenda da Esperança. “Alguns trabalhos que realizamos são diferenciados e poder vir aqui na Fazenda da Esperança, propor alternativas para trazer conhecimento, levantar a autoestima e investir na qualidade de vida dos cidadãos dessa unidade foi uma experiência marcante para nós enquanto profissional”, disse.

A parceria com o Naturatins é por se tratar de uma propriedade inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Lajeado. “Há um Plano de Manejo e entendemos a necessidade de criar alternativas que atendam tanto os princípios ambientais como os sociais, especialmente considerando que na APA as propriedades são pequenas e de pessoas com poder aquisitivo baixo, que não tem a força da tecnologia, como máquinas e insumos, e essa parceria com Ruraltins vem para atender essa demanda, trazendo mais uma alternativa de geração de renda”,

Na programação os participantes receberam no primeiro dia orientações sobre as SAFs com definições e conceitos, pelo engenheiro ambiental Jobson de Sousa; componente Florestal com a engenheira Florestal Marla Guedes; componente forrageiro e animal, com o diretor de Ater Kin Gomides; e a experiência de SAF na fazenda Mara Rosa em Filadélfia, apresentada pela engenheira agrônoma Joelma Maia.

E além da teoria, a equipe também aprendeu na prática com a implantação de SAFs com o plantio de mudas frutíferas, leguminosas e espécies de árvores madeireiras. O plantio foi feito em uma área de aproximadamente 1.200 m², calculando e respeitando o espaçamento de cada espécie, dentre elas, banana, baru, cana-de-açúcar, tamarindo e mandioca.

Nesta quinta a programação foi toda voltada para a teoria sobre meliponicultura e prática na confecção de caixas de abelha, com o zootecnista Odílio Menezes. “Aqui é uma região muito propícia e tem tudo para dar certo e ser mais uma atividade tanto ocupacional como alternativa para geração de renda. Além do local aqui tem disponível uma oficina, que pode ser equipada para a confecção das caixas e mão-de-obra voluntária”, destacou Odílio.

A ação conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Lajeado e o Ceulp/Ulbra Palmas.