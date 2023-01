Sistema Penal do Tocantins tem aumento de 44% no número de aprovados no Encceja PPL de 2022

O Sistema Penal do Tocantins, gerido pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), obteve um aumento de 44% na aprovação de custodiados de diversas unidades penais no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL – Edição 2022) em relação ao ano anterior.

Nesta edição, em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), 178 custodiados receberão a certificação, sendo 70 no ensino médio e 108 no ensino fundamental, comparado com 123 aprovações em 2021. Além disso, 145 alcançaram a aprovação parcial no ensino médio e 275 no exame fundamental, o que possibilita, além de remir parte da pena, avançar os estudos com as disciplinas já concluídas.

Esse aumento representa o trabalho desenvolvido pela Gerência de Reintegração Social, Trabalho e Renda ao Preso e Egresso da Seciju, como explica o gerente Dilson Noleto. “Os índices do Encceja são resultado de uma série de esforços realizados pelas unidades penais que vêm trabalhando com afinco na promoção da política de educação”, frisou.

O custodiado da Unidade de Tratamento Penal de Cariri, L.H.D.L, de 29 anos, só agora conseguiu concluir o ensino médio. “Espero conseguir algo melhor para minha vida através dos meus estudos. Tive muitas dificuldades na vida, então fui viver de um jeito diferente, conheci muitas coisas no mundo, esqueci o colégio e larguei de mão, mas hoje agradeço a oportunidade porque podemos ter um objetivo de vida maior”, resumiu.

