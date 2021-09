Sine Tocantins divulga 603 vagas de empregos nesta segunda-feira, 13

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), nesta segunda-feira, 13, divulga 603 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Estado. No quadro geral de vagas, são 582 oportunidades, sendo 155 vagas em Palmas; 50, em Taquaralto; 115, em Araguaína; 101, em Gurupi; 73, em Porto Nacional; 61, em Paraíso do Tocantins; 13, em Dianópolis; 11, em Guaraí, e três vagas em Araguatins.

O Sine divulga também 21 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). São 12 vagas em Araguaína, quatro vagas em Palmas, duas em Dianópolis, uma em Gurupi, uma em Paraíso e uma em Porto Nacional.

Das vagas intermediadas pelo Sine no Estado, destacam-se 10 oportunidades para técnico de copiadora, em Palmas; oito vagas para vendedor pracista, em Araguaína; e cinco para auxiliar de técnico de montagem em Porto Nacional.

Ressalta-se que, devido à pandemia da covid-19, os atendimentos presenciais do Sine em todo o Estado continuam suspensos.

O diretor do Sine Tocantins, José Alberto (Gordo), afirma que “o Governo do Tocantins tem disponibilizado cursos on-line para que os trabalhadores, mesmo em casa por conta do distanciamento social, possam se capacitar para estarem aptos a ocupar uma dessas vagas”.

Canais de acesso

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de WhatsApp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: vagasinepalmas@gmail.com; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: vagasineparaiso@gmail.com; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail sinegurupivagas@hotmail.com. Nas mensagens enviadas a esses contatos, devem constar nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine, o contato só pode ser feito por telefone convencional e os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/.

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego ,ou as redes sociais, sendo no Facebook o perfil @setasTo; e no Instagram, Setas Tocantins.