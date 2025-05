Símbolo de seu crescimento, inédito 2º turno municipal marca os 36 anos de Palmas

Palmas não para de crescer. Nesta terça-feira, 20 de maio, a cidade completa 36 anos e, entre os acontecimentos mais importantes que ressaltam o seu crescimento, está a realização do inédito 2º turno municipal nas últimas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) ressalta que o marco foi possível principalmente pelo alcance de um eleitorado formado por mais de 200 mil pessoas.

Nas Eleições Municipais de 2024, a capital tocantinense possuía, no total, 209.524 cidadãs e cidadãos aptos a votar. Como nenhum dos candidatos à prefeitura recebeu mais da metade dos votos válidos no 1º turno, os requisitos para a realização de um 2º turno estavam completos.

O presidente do TRE-TO, desembargador João Rigo Guimarães, destacou que o momento ficou marcado na história do Tocantins. “Os eleitores manifestaram, mais uma vez, a vontade popular expressa no direito inalienável ao voto livre, fundamental para a preservação da democracia. E, dessa vez, também contribuindo para um momento histórico e inédito na história do nosso estado”, afirmou o magistrado.

No dia 27 de outubro de 2024, 155.605 eleitoras e eleitores palmenses foram às urnas, fazendo história ao participar do primeiro 2º turno de eleição municipal da capital em 35 anos desde sua fundação. O índice de comparecimento foi de 74,27%, acima da média nacional.

Força de trabalho

Uma equipe comprometida garantiu um 2º turno seguro e tranquilo nas 629 seções eleitorais dos 82 locais de votação espalhados pela capital. Ao colocar em prática a festa democrática, a segunda etapa do pleito chegou por meio dos serviços de um time de mais 4.800 pessoas, formado por servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e todos os voluntários, convocados e parceiros do TRE-TO.

Como parte integrante do marco histórico, a força de trabalho em Palmas somou 16 magistrados, 162 servidores, 118 terceirizados, 10 contratados para apoio, 34 estagiários, 2.516 mesários, 1.500 auxiliares eleitorais e 469 agentes das forças de segurança.

Em 2025

Até abril deste ano, o eleitorado palmense cresceu 0,83% em relação ao número das últimas eleições. Já são 211.271 eleitoras e eleitores, sendo que 93% estão cadastrados com biometria. Mulheres permanecem sendo a maioria, com 111.518 eleitoras (53%) e 99.753 eleitores (47%).

Além disso, das 35.469 pessoas que informaram cor/raça, 58.71% se autodeclara pardo, enquanto 23,78% são brancos, 15,61% são negros, 1,64% são amarelos e 0,27% são indígenas. A maior faixa etária registrada até o momento é de eleitores entre 25 e 29 anos.

Objetivos Estratégicos:

1- Aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão

2- Aprimorar mecanismos de transparência pública

3- Fomentar a educação política da sociedade