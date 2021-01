Setor Bertaville receberá 350 luminárias mais eficientes e com menor consumo energético

O setor Bertaville também será beneficiado com a substituição de luminárias a vapor por luminárias de Diodo Emissor de Luz (LED) e os serviços no setor já começaram nesta segunda-feira, 04. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), a estimativa é de que 350 unidades sejam instaladas.

A troca garante a modernização do serviço de iluminação pública, pois as luminárias de LED oferecem menor consumo de energia elétrica, quando comparadas a outros tipos de luminárias que, inclusive, têm menor capacidade luminosa.

Segundo a Superintendência de Iluminação Pública da Seisp, a substituição, que teve início em outubro de 2020 no Jardim Taquari, precisou ser interrompida temporariamente. À medida que as obras avançarem no setor serão retomadas as trocas para conclusão de instalação de 1.740 unidades previstas para o Jardim Taquari. O setor já conta com luminárias de LED em quadras e avenidas, onde as obras viárias do setor estão avançadas.

Outros bairros onde a troca de luminárias já foi concluída são o Jardim Aureny I (591 unidades), Jardim Aureny II (515 unidades), Jardim Aureny III (2.101 unidades), Jardim Aureny IV (1.012 unidades) e o distrito de Taquaruçu (655 unidades). As avenidas Teotônio Segurado, Palmas Brasil Norte, LO-05 e NS-04 e Tocantins (em Taquaralto) são algumas das que já receberam as luminárias de LED.

Outros pontos da Capital contemplados por grandes obras de infraestrutura também receberão as melhorias, sendo elas: na Arne 64 (508 Norte) com 83 luminárias, a Arne 54 (408 Norte) com 67 luminárias, a ASR-SE 25 (212 Sul) com 45 luminárias e a quadra ASR-SE 85 (812 Sul) com 55 luminárias. O investimento previsto, considerando setores e quadras já atendidos e demais previstos para 2021, é de R$ 3,1 milhões viabilizados pelo Programa de Requalificação Urbana de Palmas, com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Sugestões, reclamações e pedidos de troca de lâmpadas com defeito podem ser feitos à Seisp pelo telefone (63) 3212-7417, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Basta ao cidadão indicar o endereço e uma referência próxima para facilitar a localização do poste.