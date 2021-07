Setor Agrícola: Recursos de R$4,7 mi são liberados para TO comprar tratores e fomentar setor agrícola

Fonte: T1 Notícias

O pagamento de R$ 4,7 milhões para a compra de 36 tratores, objetivando o fortalecimento do setor agrícola do Tocantins, foi realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins). O recurso é fruto do Convênio nº 890153/2019, firmado entre o Governo do Estado e o Mapa, com emendas destinadas pelo deputado federal Carlos Gaguim e pelo senador Eduardo Gomes.

Na manhã desta quinta-feira, 22, foi assinado o contrato com a empresa John Deere, vencedora do processo licitatório, para a aquisição dos equipamentos.

Conforme o presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda, a destinação do recurso faz parte do projeto denominado Ferramentas Estruturantes para a Agricultura, desenvolvido pelo órgão em prol do desenvolvimento social e econômico dos pequenos produtores rurais nos municípios.

“Nosso objetivo é fortalecer as ações de campo, e os tratores são equipamentos de grande utilidade para os agricultores na condução diária das suas atividades, tanto na hora de preparar o solo quanto no plantio. Nesse sentido, agradecemos nossos parlamentares pelo empenho na destinação desse recurso. Essa ação tem o intuito de alcançar 1.800 produtores de forma direta e fomentar o setor agropecuário por meio da aquisição de equipamentos. Nossa proposta é auxiliar no processo produtivo, promovendo desenvolvimento do setor agropecuário nas localidades atendidas, isso vai gerar um aquecimento da economia contribuindo para o avanço econômico e social”, observou o presidente.

De acordo com o deputado Carlos Gaguim, a conquista e o pagamento desses recursos fazem parte de um trabalho forte em prol do Tocantins que ele e o senador Eduardo Gomes têm desenvolvido. “Tenho certeza de que este maquinário fará muita diferença na vida dos tocantinenses”, destacou.