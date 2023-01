Sesmu divulga esquema de segurança para o Réveillon 2023, na Praia da Graciosa

Mais de 30 mil pessoas são aguardadas na orla da Praia da Graciosa neste sábado, 31, para aos assistir shows e queima de fogos organizados pela Prefeitura. Para garantir uma festa tranquila, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu) organizou, em conjunto com outros órgãos de segurança, um esquema para garantir a integridade física e moral das pessoas e coibir qualquer ato contra o patrimônio ou a ordem pública. Serão empregados nove viaturas, um ônibus de monitoramento com câmeras, duas motos e aproximadamente 64 guardas.

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) atuará no período diurno do dia 31, realizando o patrulhamento no perímetro do evento com duas viaturas e dando apoio aos demais órgãos municipais. No período noturno, serão empregadas nove viaturas em locais estratégicos da Graciosa. Seis viaturas estarão estacionadas em locais definidos pelo coordenador da ação e as motos farão o patrulhamento no entorno. O ônibus irá fazer o monitoramento com câmeras diretamente do local do evento e um veículo descaracterizado irá prestar apoio logístico.

Um barco da Divisão de Fiscalização Ambiental da GMP permanecerá estacionado nas proximidades da praia e também fará o patrulhamento náutico, oferecendo apoio ao serviço em terra quando solicitado. Também cuidará para evitar acidentes com banhistas e embarcações.

O evento contará ainda com mais de 40 agentes de trânsito que vão atuar, sobretudo, evitando congestionamentos no acesso ao evento, além de realizar blitz simultâneas nos arredores do circuito. As equipes da fiscalização de trânsito iniciam as ações a partir das 14 horas do sábado, 31, realizando o fechamento das vias e fazendo a ordenação do trânsito no local de acesso ao show.

De acordo com a Sesmu, ao todo serão empregados 18 agentes de trânsito até a meia noite. Outros 14 agentes estarão circulando pela Orla da Praia da Graciosa na virada do ano para garantir a segurança no trânsito e coibir infrações nas imediações da Praia da Graciosa. Se necessário, será realizada blitz repressiva após o show.

Réveillon 2023

A tradicional festa da virada, promovida pela Prefeitura de Palmas, volta neste ano com muitas luzes, cores e música boa. Para marcar a entrada no novo ano são previstos 10 minutos de queima de fogos de artifício. A principal atração da programação dos shows é a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que cantará seus sucessos musicais, a partir das 23h30.