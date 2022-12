Sesmu dá dicas importantes de segurança aos condutores antes de pegar a estrada neste final de ano

O fim de ano se aproxima e muitas famílias palmenses aproveitam a folga para viajar e pegar a estrada. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas importantes para evitar transtornos e garantir uma viagem segura.

Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) orienta e traz dicas importantes aos condutores sobre os cuidados que se deve ter antes de fazer as malas e assumir a direção do veículo. O estado de conservação do carro ou motocicleta é o primeiro item a ser observado. Por isso, é aconselhável fazer uma revisão no veículo para ter certeza de que pneus, freios, equipamentos de sinalização, limpador de pára-brisa e o óleo do motor estão em dia.

Também é importante não sobrecarregar o veículo com excesso de peso, para não comprometer a dirigibilidade do mesmo. A atenção deve ser redobrada nas rodovias, sobretudo naquelas onde há somente uma faixa de circulação em cada sentido. Ultrapassagens indevidas causam boa parte dos acidentes nas estradas.

Segundo estatísticas recentes, a maioria dos acidentes ocorrem por falha humana. Por isso, muito cuidado ao fazer ultrapassagens: verifique se há visibilidade e se a sinalização permite a manobra. Essas recomendações são sempre importantes e ajudam a diminuir os riscos de acidentes.

O agente de Trânsito da Sesmu, Paulo de Lima, dá algumas dicas de cuidados que devem ter com o carro antes de pegar a estrada. O motorista deve estar atento aos seguintes itens:

Pneus

Devem sempre estar em boas condições, com a calibragem correta, o que assegura a durabilidade e economiza combustível. Com os sulcos não inferiores a 1,6 milímetros, pois com menos do que isto eles não garantem a aderência ao asfalto. Se a pista estiver molhada, o pneu careca aumenta os riscos de aquaplanagem (deslizamento do veículo sob uma lâmina de água). A multa por conta de pneus carecas é de R$ 195,23, além de menos cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Alinhamento

O serviço de alinhamento deve ser feito a cada 10 mil quilômetros. Entretanto, condições adversas como buracos ou pequenas colisões podem alterar o alinhamento do veículo, gerando falta de estabilidade, volante descentralizado, direção para algum lado e desgaste irregular de pneus.

Freios

Pastilhas, discos e tambor devem ser inspecionados e substituídos, se for o caso. É essencial verificar o nível do fluido de freio, que tem durabilidade de cerca de dois anos. Se o fluido não estiver dentro da validade, a frenagem fica comprometida. Certificar se a correia dentada está em bom estado de conservação.

Luzes

Certifique-se de que as luzes do veículo estão em dia. A multa para o condutor que circula com uma das lâmpadas queimadas, ou com defeito no sistema de iluminação, é de R$ 130,16, com perda de quatro pontos na CNH. Já transitar com o farol desregulado, com o facho de luz alta, de forma a perturbar a visão do motorista, é uma infração grave, e custa R$ 195,23 e o motorista perde cinco pontos na carteira.

Documentos obrigatórios

O licenciamento deve estar em dia e a CNH tem de estar válida. Caso o condutor seja flagrado dirigindo sem ela, será multado em R$ 880,41 e perderá três pontos na carteira. Se estiver vencida há mais de 30 dias, o valor da multa é de R$ 293,47 e ele perderá sete pontos.

Ferramentas

É importante checar se todas as ferramentas obrigatórias estão no carro: macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. Também vale a pena ter outras ferramentas, como jogo de chaves fixas, chaves de fenda e lanterna. Além disso, o extintor de incêndio deve estar dentro do prazo de validade.

Dicas para os motoristas

O condutor ao pegar a estrada deve estar atento durante o trajeto de sua viagem, por isso, mantenha distância segura do veículo que vai à sua frente, isso garante o domínio do veículo no caso de freadas bruscas. Respeite as leis de trânsito, dirija em velocidade compatível com o local.

Não dirija sob o efeito de álcool, drogas, remédios fortes, sono ou emocionalmente abalado, pegue um táxi ou ônibus. Só dirija quando estiver sentindo-se bem.

Tenha muito cuidado com pedestres, especialmente crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, pois às vezes, eles não têm condições de avaliar os perigos do trânsito.

Certifique-se de que todos os passageiros do veículo estão com o cinto de segurança; as crianças no banco de trás com o dispositivo de retenção adequado à sua idade e, se possível, longe das portas. Bebês ficam mais seguros em cadeirinhas apropriadas, presas pelo cinto.

Sinalize qualquer mudança de direção e as ultrapassagens com antecedência, para evitar acidentes. Nunca use o pisca alerta com o veículo em movimento.

Sob chuva, reduza a velocidade, aumente a distância do veículo da frente e acenda os faróis baixos.

Não dirija falando ao celular, pois além de ocupar uma das mãos, a conversa irá desconcentrar sua atenção. O risco de acidentes quadruplica quando o motorista está conversando ao telefone celular.

Redobre a atenção em locais de grande circulação de pedestres, como saídas de shoppings, escolas e igrejas.

Se beber, não dirija, use o amigo da vez para dirigir e fazer uma viagem segura e tranquila.

Ajuste as tiras da cadeirinha de segurança ao tamanho da criança. Bebês com até um ano ou 13 kg devem ser transportados em cadeirinhas colocadas no meio do banco de trás do carro, de costas para o motorista. A cadeirinha deve ainda ser presa com o cinto de segurança do veículo.

As crianças maiores de um ano e que pesem entre 13 e 18 kg devem ser transportadas em cadeirinhas colocadas de frente para o movimento. A cadeirinha deve ser colocada na posição vertical (bebê conforto).

E para quem tem crianças entre quatro e sete anos devem usar assento de elevação, para ajustar a altura da criança ao cinto de segurança do veículo. O cinto deve passar pelo meio do ombro da criança e no quadril, caso contrário, ela corre risco de ser sufocada em uma colisão.

Já a garotada que tem a partir de 10 anos e com mais de 1,45 m de altura, o correto é que seja transportada no banco da frente e usar o cinto de segurança do veículo. Uma observação importante, nunca leve uma criança no colo, a criança pode ser esmagada pelo peso do adulto em caso de acidente.

Motociclista

Os motociclistas também devem estar atentos às questões de segurança durante uma viagem. É preferível que use roupas claras e vestimentas de segurança (luvas, botas e jaqueta), use sempre e exija do passageiro o uso do capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Evite os pontos cegos de visão dos automóveis e, mesmo durante o dia, circule com o farol aceso, sinalizando sempre suas manobras.

Cuidado com os cruzamentos: sempre pare e olhe antes de passar. Ocupe adequadamente seu espaço nas ruas.

Preste atenção às condições da pista (areia, óleo, água, buraco, etc) e a tudo que acontece à sua volta.

Não ande em ziguezague por entre os veículos em movimento e ultrapasse somente pela esquerda.

O corredor entre as filas de veículos não deve ser utilizado, pois a circulação no corredor enquanto os outros veículos estão em movimento aumenta muito o risco de colisão lateral, principal causa de acidentes com motociclistas.

Transporte apenas um carona por vez e também usando capacete, lembrando que é proibido transportar crianças menores de sete anos.

Fique sempre atento à calibragem dos pneus, especialmente em dias de chuva. E mantenha sempre os faróis acesos.

Nunca ultrapasse pela direita, não pare sobre a faixa de pedestres e não trafegue sobre calçadas ou canteiros.

Mantenha os equipamentos obrigatórios em bom estado, especialmente os retrovisores.

Ainda de acordo com o agente de Trânsito, Paulo de Lima, é importante verificar todo o sistema de iluminação. “As luzes traseiras também devem estar em perfeito estado de funcionamento para tornar o veículo visível para demais condutores e pedestres, e não causar acidentes”, disse.

O biomédico, Diógenes Costa Souza, vai viajar com a família para Minas Gerais e logo pela manhã levou o seu veículo à concessionária para fazer a supervisão. “Estou fazendo a revisão periódica dos 40 mil km rodados, em que é verificado todos os itens de segurança, mas sempre que pego a estrada trago o carro para fazer a revisão”, comentou.

O mecânico Mateus de Souza Domiciano acredita que uma boa revisão possibilita uma viagem segura e tranquila ao condutor. “É necessário fazer a revisão completa, principalmente da parte elétrica, a troca dos filtros de óleo, do motor e do ar condicionado, checar o estado dos amortecedores, das pastilhas de freios, a ruela do botijão do cárter, estados dos pneus, e outros itens necessários para que o veículo esteja em condições seguras para viajar”.