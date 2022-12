Servir lança serviço de telemedicina para beneficiários sem custos de coparticipação

Por George Hallan

O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins (Servir) adotou o serviço de telemedicina para seus beneficiários. A teleconsulta estará disponível a partir de quinta-feira, 1° de dezembro. Para ter acesso, o beneficiário deve baixar o aplicativo Teleconsulta Servir, que já está disponível nas lojas de aplicativos.

A categoria de serviços, criada durante a pandemia decorrente da covid-19, ganhou mais força entre várias modalidades e profissionais de saúde. Como vantagens, a telemedicina oferece agilidade e conforto para o atendimento médico. Durante a pandemia, pela impossibilidade e o medo de sair de casa, essa modalidade ajudou diversas pessoas a entrarem em contato com especialistas e fazerem consultas completas pelo celular e computador. Mesmo não substituindo em sua amplitude alguns atendimentos presenciais, conseguiu abranger uma gama significativa de procedimentos e oferecer celeridade e segurança aos pacientes.

“A prioridade da Gestão é fazer com que o Plano acompanhe os sistemas de saúde e suas adaptações, a fim de encontrar soluções e alternativas que visam à melhoria dos serviços oferecidos. Agora com o início dessa oferta, iremos regular e monitorar, para entendermos o uso e as especialidades que podem se beneficiar da modalidade on-line”, destaca a diretora do Servir, Tatiana Braga.

A diretora do Plano explica que a telemedicina é um conceito que abrange usos para além de apenas consultas on-line. “Entendemos todas as mudanças que aconteceram no cenário da saúde e entre os seus múltiplos usos estão reuniões com equipes multidisciplinares para a tomada de decisão de tratamentos, divulgação de novos protocolos clínicos e as teleconsultas, bem como, treinamentos de profissionais de saúde, visando à uniformização de métodos e às orientações clínicas, para que estes estejam em constante melhoria”, frisa.

O superintendente de Atendimento e Benefício ao Cidadão, Reginaldo Santos, informa que o aplicativo para realizar a teleconsulta já está disponível nas lojas digitais. “Nossa ideia com a teleconsulta é conseguir o maior número de especialidades para atender os beneficiários do Servir. O aplicativo está disponível e, por meio dele, é possível ter acesso à receita digital, ao pedido de exames, aos atestados e o melhor sem coparticipação”, destaca.