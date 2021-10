Servidores participam de curso voltado à praticidade e agilidade na produção de planilhas

A capacitação ‘Planilhas Inteligentes: criação e edição’, promovida pelo Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), esta sendo concluída nesta sexta-feira, 08, com a participação de 12 servidores de diferentes pastas da administração municipal e certificação de 40 horas. Todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19 foram seguidos durante a realização do curso.

Na elaboração de planilhas é essencial possuir agilidade para o bom aproveitamento de tempo e fluidez no dia a dia. Pensando nisso, o curso prático com 10 aulas transmitiu os princípios básicos do LibreOffice Calc, com demonstrações feitas pelo instrutor, além de exercícios envolvendo funções intermediárias, gráficos, textos, fórmulas, desenhos, entre outros.

Para a participante Jucélia Ferreira, que trabalha como analista técnica na Secretaria Municipal da Educação (Semed), foi vantajoso participar da capacitação. “Foi ótimo, muito interessante, pretendo fazer mais cursos”. Servidora concursada há 8 anos, ela analisa que a busca por conhecimento só tem vantagens. “Sempre estamos buscando qualificação não somente para progressão, como também para levar aprendizado ao nosso público alvo, as escolas”, afirmou.

A servidora Rozelange da Luz Moura também se sente agradecida pela oportunidade: “grata pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre planilhas e como colocar em prática esse aprendizado. O professor é bom e paciente com a turma, que pergunta muito”.