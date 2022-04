Servidores municipais de Porto Nacional participam de cursos de capacitação em Palmas

Por: Anne karianny Moreira / Secretaria da Comunicação

Servidores da Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Nacional participam de diversos cursos de capacitação na área tributária, organizados pelo Instituto Saturnino Bastos Cursos & Treinamentos. A capacitação possui carga horária de 40 horas e faz parte da Semana Tributária 4.0, que ocorre entre os dias 25 e 29 de abril, em Palmas.

De acordo com o secretário Municipal da Fazenda, Loenis Fernandes Sirqueira, que também está participando da capacitação, é importante que os servidores da área estejam sempre se atualizando. “As origens dos recursos financeiros no poder público para arcar com todas as suas despesas, seja ela de pagamento de folha, prestadores de serviços, fornecedores, investimentos em educação, saúde, infraestrutura ou assistência social, advêm dos tributos (impostos, taxas e contribuições). Estes devem ser arrecadados com a “Justiça Fiscal” e, nesta “Semana Tributária” buscamos nos qualificar para ter um Fisco Municipal atuante com Inteligência Fiscal e aplicação da Justiça Fiscal”, explicou.

Os cursos ofertados ao longo da capacitação são: Como fiscalizar com eficiência o ISS nas empresas do Simples Nacional; O novo Sistema de Malha Fiscal do Simples Nacional; Apuração e Fiscalização do ITBI e ITR; Processo Administrativo Fiscal; Gestão e Cobrança da Dívida Ativa; O Direito Civil no exercício da Fiscalização Tributária.

Os servidores que estão participando da capacitação são: Antônio Junior de Oliveira (auditor fiscal), Vanuza Martins (auditor fiscal), Cristiano Pereira Reis (coordenador da Fiscalização Tributária), Loenis Fernandes Sirqueira (Secretário Municipal da Fazenda), Andressa Lorrane Aires Rodrigues Andrade (Gerente de cobranças da Receita Municipal) a Marquilene Moreira Souza (Analista da Dívida Ativa).