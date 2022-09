Servidores da UVCZ participam de qualificação sobre manejo de vetores

Por Assessoria

Na manhã desta terça-feira, 27, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES-TO), promoveu uma qualificação sobre ‘Manejo Integrado de Vetores’ para toda a equipe técnica da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) de Palmas. A capacitação, certificada pela Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp), ainda terá uma nova etapa focada no Levantamento de Índice Rápido (LIRA).

O supervisor-geral da UVCZ, Rafael Almeida, conta que achou muito importante a promoção da capacitação. “Esse aperfeiçoamento melhora o trabalho em campo com a realização das atividades de maneira integrada com parceiros, melhorando a comunicação do órgão com a população em geral”, afirma.

Manejo Integrado de Vetores

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS), O Manejo Integrado de Vetores (MIV) é um processo racional de tomada de decisão para o uso otimizado de recursos para controle de vetores. Baseia-se em evidências e gestão integrada, promovendo o uso de uma série de intervenções – isoladas ou em combinação – selecionadas com base no conhecimento local sobre vetores, doenças e determinantes de doenças.