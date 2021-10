Servidores da Setas entregam brinquedos da Campanha “Faça uma Criança Feliz” para instituições beneficentes

Os brinquedos são importantes para o desenvolvimento, dão asas à imaginação e alegram o cotidiano das crianças. Com proposta de alegrar o Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro, os servidores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) entregaram na tarde desta sexta-feira, 08, bonecas, bolas e bambolês, entre outros brinquedos arrecadados na Campanha “Faça uma Criança Feliz”, iniciativa dos próprios servidores. As entregas foram na Associação Jesus de Nazaré e no Condomínio Maria Olívia.

No sábado, 09, serão entregues os brinquedos para as crianças assistidas pela Associação Comitiva Esperança.

A gerente do RH da Setas, Nuzivânia Carvalho, contou que no momento delicado que estamos vivendo, nessa pandemia, surgiu o pensamento de proporcionar às crianças vulneráveis um dia mais feliz. “Os servidores da Setas, movidos pelo o espírito de solidariedade, se reuniram para alegrar e fazer um dia mais feliz para crianças. A arrecadação será destinada para entidades beneficentes”, afirmou.

A servidora da Setas Karla Patrícia Carvalho de Andrade, contou da emoção que é participar da campanha de doação. “É muito gratificante, a gente se envolve com espírito solidário. Até na hora da escolha do brinquedo a gente se comove e sente que não pode dar qualquer coisa, escolhe um brinquedo que sabe que a criança vai usar no seu dia a dia, inserir na sua rotina”, explicou. “A gente se uniu nessa força tarefa num esforço mínimo para levar alegria para as crianças”, afirmou.

O projeto social conta com o apoio do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, José Messias de Araújo. “A gente abraça essas causas sociais porque sabe do valor que isso tem na vida do ser humano. É sentir que a sociedade está consciente de sua responsabilidade e que os servidores sabem que cada pessoa tem que fazer a sua parte para construir um mundo melhor”, afirmou. “É muito gratificante ver a mobilização dos servidores em ações voluntárias de extrema importância”.

Entrega de cestas básicas

Na ocasião, o Governo do Tocantins, por meio da Setas, realiza a entrega de 533 cestas básicas, com objetivo de atender as famílias vulneráveis assistidas pelas três instituições.

Entrega na Associação Jesus de Nazaré

Na entrega dos brinquedos para a Associação Jesus de Nazaré, uma das associadas, Camila Lopes, 33 anos, com quatro filhos, foi receber os presentes. “Foi muito difícil na pandemia, os projetos pararam todos e as crianças ficaram muito ansiosas. As doações são muito importantes porque as crianças ficam animadas quando ganham brinquedo”, afirmou”.

O presidente da Associação Jocel Araújo, afirmou que a ajuda dos colaboradores da Setas é muito importante “ Tudo que foi arrecadado será encaminhado para quem realmente precisa”.