Servidora do TRE-TO participa do 4º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) está presente no 4° Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A jornalista e chefe da Assessoria de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial (Ascom) do Tribunal, Thaise Marques, participa do evento, que teve início nesta quinta-feira, 22, e encerra nesta sexta-feira, 23, na sede do CNJ, em Brasília.

A abertura foi realizada pelo presidente do CNJ e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. “É preciso fazer com que mentir volte a ser errado, para que as pessoas formem suas opiniões sobre fatos reais”, refletiu o ministro.

Barroso também destacou que a revolução tecnológica, marcada pela massificação da internet e das plataformas digitais, produziu três consequências relevantes: a chegada sem filtro da informação ao espaço público; uma imensa “tribalização” da vida; e uma crise no modelo de negócios da imprensa tradicional. “Nós passamos a viver o mundo das narrativas próprias, e cada tribo cria a sua própria”, salientou o ministro, alertando para as consequências desse fenômeno: “nessas narrativas, a mentira passa a ser uma estratégia política”.

Aprendizado e compartilhamento

Para a servidora Thaise Marques, é importante estar alinhada com as diretrizes nacionais do CNJ. “Este encontro permite aperfeiçoar o nosso conhecimento. Os profissionais que estão participando levam este aprendizado de volta para o seu órgão. Isso nos ajuda a melhorar a comunicação, a deixar tudo mais claro para a sociedade e ampliar o atendimento à imprensa. Isso fortalece o nosso trabalho e a imagem do Judiciário como um todo”, destacou.

Profissionais da área de comunicação dos tribunais do país compartilham, nos dois dias de encontro, experiências e práticas, além de traçar estratégias para a construção de uma Justiça mais próxima, transparente, inclusiva e acessível.

Programação

A reunião já contou com painéis sobre estratégias de comunicação, dados e transparência no Poder Judiciário e linguagem simples, e ao longo desta sexta-feira, 23, serão oferecidas oficinas sobre comunicação digital e produção audiovisual, gestão de crises e comunicação interna e ágil. O evento encerra com painel sobre o futuro da comunicação na Justiça.

Rozeane Feitosa (Ascom/TRE-TO), com informações do CNJ.