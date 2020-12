Serviços relativos à limpeza mantêm rotina de atendimento no fim de ano

Mesmo com aproximação de datas festivas do fim de ano, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), mantém serviços essenciais para manutenção da cidade, a exemplo do serviço de coleta de resíduos urbanos. O mesmo acontece na manutenção de logradouros e áreas públicas, cuja programação de atendimentos é atualizada diariamente. Nesta terça-feira, 22, por exemplo, o serviço de roço com máquinas costais está programado para acontecer nas seguintes localidades: Arse 12 (106 Sul), Avenida LO-27, Arse 13 (108 Sul), Praia da Graciosa, cruzamento das avenidas NS-02 com a LO-11, Jardim Aureny III, Setor Laila e avenidas principais dos distritos Taquaruçu e Buritirana. A roçagem com tratores está programada na mesma data para atender apenas as avenidas LO-05, LO-03, NS-02, NS-06 e JK.

A equipe responsável pela manutenção de praças fará visitas nesta data às seguintes localidades: Arse 14 (110 Sul), Praça das Crianças, Praça Maracaípe, Praça de Batista e Praça em frente à unidade de saúde em Taquaruçu. Para a retirada de entulho, está prevista para o Jardim Aureny IV, Avenida NS-07 e Avenida NS-15.

No União Sul acontece pintura mecanizada, e na Avenida NS-04 será realizado o serviço de capina e varrição de áreas verdes

A limpeza de canteiros, áreas verdes e jardins públicos receberão rastelamento no cruzamento entre as avenidas NS-04 e LO-15. Já a poda de grama acontecerá em Taquaruçu, no cruzamento da NS-04 com LO-25, e entre a Avenida NS-02 e a LO-11. Já a poda de árvore em praças e canteiros públicos está programada para a Teotônio Segurado e a Arse 42 (404 Sul). Também nesta terça-feira, 22, existe previsão de execução de paisagismo na NS-04 e plantio de mudas no Viveiro da Seisp.

Qualquer cidadão pode solicitar manutenção de áreas públicas e equipamentos públicos à Superintendência de Serviços Públicos. Basta ligar gratuitamente para o número (63) 3212-7426 das 7 às 19 horas.