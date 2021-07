Serviços Públicos: Prefeitura atende quadras residenciais e avenidas comerciais nesta segunda, 26

A praça da sua quadra precisa de alguma manutenção ou uma área verde próxima está precisando de reforço na limpeza? A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) registra pedidos desta natureza pelos telefones (63) 3212-7417 e (63) 3212-7426 e os inclui na programação diária de serviços públicos. Nesta segunda-feira, 26, equipes realizam limpeza de áreas públicas com máquinas costais na ACSO 101 (1003 Sul), Arno 21 (203 Norte), Arse 142 (1406 Sul), ASR-SE 75 (712 Sul), no cruzamento das Av. NS-08 e LO-05, no cruzamento das Av. NS-02 e LO-09, Aureny 04 e nos setores Santo Amaro e Bela Vista.

Há serviços de limpeza também em áreas verdes com tratores de roçagem na Av. Teotônio Segurado, nas quadras ACSO 101 (1003 Sul), Arso 112 (1105 Sul), ACSO 91 (903 Sul), Arso 103 (1007 Sul), na Av. NS-02, na Av. NS-04, Setor Santo Amaro, Jardim Taquari e no Jardim Aureny III.

Há ainda capina e varrição de área verde prevista para atender as avenidas LO-31 e NS-04. Já a retirada de entulho acontece na Arso 131 (1303 Sul), Av. NS-10, Av. NS-02, no Jardim Aureny II e IV. Outra equipe está prevista para a mesma data para rastelamento na ASR-SE 75 (712 Sul), no cruzamento da Av. NS-08 com a Av. LO-05 e no cruzamento da Av. LO-09 com a NS-02.

Equipes ainda realizam paisagismo na Avenida NS-04, serviços de manutenção na Praia da Graciosa e plantio de mudas no Viveiro de Flores. A equipe de manutenção de praças atenderá também nesta segunda-feira, 26, equipamentos públicos no Jardim Aureny IV e em Taquaruçu (Praça das Crianças, Praça Maracaípe e Praça da Igreja Batista e Praça em frente à unidade de saúde).

O atendimento para a solicitação de serviços é de segunda a sexta-feira no período das 13 às 19 horas e o cidadão é informado sobre os prazos de atendimento da solicitação. Já a descrição de obras e serviços em andamento, a cargo da Seisp, na Capital pode ser conferida na página do órgão no Portal da Prefeitura de Palmas e nos perfis da pasta no Facebook e no Instagram (@seisppalmas).