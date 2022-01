Serviços de roçagem, limpeza e manutenção são realizados em vários pontos de Palmas

A Prefeitura de Palmas, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), mantém sua programação de atendimentos a bairros, quadras e avenidas para manutenção, limpeza e renovação de paisagismo dos canteiros públicos. Para esta segunda-feira, 17, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está com várias equipes direcionadas para limpeza e manutenção de avenidas, quadras e bairros da Capital.

O trabalho de roço com máquinas costais está programado nas nas Quadras, 507 Sul, 1005 Sul, 1007 Sul, 604 Norte, Praia da Graciosa, Ginásio Ayrton Senna, Avenida NS-05, Avenida L0-11 com Avenida NS-01, Avenida Teotônio Segurado, Aureny III e Setor Bertaville. Com o uso de tratores equipes realizam roço em áreas públicas nas quadras 303 Sul, 503 Norte, 607 Sul, Av. NS 01, 604 Norte, 1303 Sul, 401 Sul, 304 Norte, Av. Teotônio Segurado, Setor Sul e Setor Bela Vista.

Dentro da programação está também a retirada de entulho das quadras 303 Sul, 1106 Sul, Avenida LO-10, Viveiro, Setor Sul e Setor Bela Vista, bem como há equipes fazendo capina e varrição manual nas Av. NS 01, Av. LO 13, e Av. LO 29. Em outra frente de trabalho, várias equipes fazem uso de máquinas Giro Zero na Av. NS 01 com LO 09, Aureny III, Gabinete AMA e na Av. LO 04 com NS-03. Já os serviços de rastelamento estão sendo executados na Praça do Bosque e na Av. LO 05 com Avenida NS 01.

Manutenções

Estão sendo executados serviços de manutenção de praças na Quadras 1105 Sul e Praças de Taquaruçu (Praça das Crianças, Praça Maracaípe, Praça de Batista e Praça em frente ao Hospital).

Jardins

Pela manhã, as equipes trabalham na poda de árvore em canteiros no setor Santo Amaro, execução de paisagismo na Avenida Jk, manutenção de equipamentos no Espaço Cultural, e plantio de mudas no Viveiro e na Avenida Jk.

Operação tapa-buracos

Na Avenida L0-33, homens executam operação tapa-buracos em alguns pontos da Avenida.

Manutenção noturna

A Seisp também está realizando o desligamento da ornamentação natalina bem como fazendo a recuperação de lâmpadas e reatores. Ainda no período noturno, será feita a manutenção das lâmpadas das quadras Arses 81, 82, 95, 112 e 122.