Serviço de recapeamento continua em diversos pontos da Capital

Nesta segunda-feira, 06, duas avenidas da Capital estão passando por recapeamento. São elas a Avenida NS-01 e a LO-15. Os trechos em obras afetam apenas parte das vias. No entanto, a circulação de veículos está sinalizada como parcialmente limitada.

Na Avenida NS-01, o trecho que recebe nova cobertura asfáltica fica na lateral leste da Arso 31 (303 Sul), próximo ao Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier, entre as rotatórias da Av. LO-09 e LO-11.

Na Av. LO-15, o trecho em obras fica entre a Av. NS-10 e a marginal leste da rodovia BR-010. O espaço em obras fica entre as quadras industriais ASR-SE 65 e 75 (612 e 712 Sul).

Nas duas vias está sendo aplicado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). A abertura e fechamento da via está sinalizada com placas e cones. Segundo a pasta, as chuvas deste período do ano podem interferir no andamento dos serviços que também podem sofrer pausas para secagem de solo ou reposição de materiais.

Patrolamento

Além disso, há manutenção de via não pavimentada em andamento na região Sul de Palmas, especificamente, nos setores Bela Vista e Jardim Aureny III, onde tratores realizam patrolamento para melhorar trafegabilidade em acessos onde as chuvas dificultam passagem de veículos.

Tapa-buraco

O serviço de tapa-buraco atende nesta data as quadras Arse 62 e 71 (606 e 704 Sul) e ACSU-NO 50 (401 Norte) e ASR-NE 55 (412 Sul), além de diferentes passagens das avenidas NS-01, LO-05, LO-04 e NS-04. Todas as frentes de trabalho citadas realizam serviços por execução direta da Superintendência de Obras Viárias. Para entrar em contato para solicitar atendimento na sua região basta entrar em contato pelo (63) 3212-7404 das 13 às 19 horas de segunda a sexta-feira.