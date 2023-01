SER de Porto Nacional recebe 20 cadeiras de rodas; No 2º semestre de 2022, 246 cadeiras de banho foram entregues no Tocantins

“Estamos muito felizes com a chegada da cadeira de rodas. Vai facilitar muito o nosso dia a dia, pois ela anda poucos passos e já precisa de ajuda; com a cadeira, terá mais independência”. A declaração é da dona de casa Iolanda Santos, filha da aposentada Amália Maria Santos, 75 anos, que desde 2016 tem dificuldades para locomoção, que se agravou após a quebra do fêmur, há cerca de dois anos.

Amália é uma das pessoas contempladas com as cadeiras de rodas, adquiridas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Saúde (SES-TO). A pasta comprou mais de dois mil itens e já foram entregues 246 cadeiras de banho (no final de 2022) e, na última semana, teve início a distribuição de cadeiras, tipo padrão, para pacientes adultos.

A entrega foi realizada no Serviço Especializado em Reabilitação (SER), na cidade de Porto Nacional. “Aqui são mais de 300 pacientes atendidos com cadeiras de rodas, na região de saúde Amor Perfeito e nesta remessa atenderemos 90 pessoas. Esta semana distribuímos 20 unidades e ficamos felizes em ver a alegria de cada paciente atendido”, afirma a assistente social do SER Edinan Cardoso Amaral.

Entre os pacientes atendidos está João de Olino Pereira, morador de Porto Nacional, cadeirante há 25 anos. “Estou feliz, gostei muito da qualidade da cadeira nova e agora já posso abandonar a velha que já estava me machucando”, destaca.

“Proporcionar a alegria, o conforto e uma qualidade de vida melhor para a população nos deixa felizes e nos motiva a seguir buscando meios de fazer uma saúde pública digna. Já estamos trabalhando em novas licitações, para que o atendimento a estas pessoas seja continuado e não haja mais desabastecimento destes equipamentos, bem como as bolsas de colostomia que também já iniciamos a distribuição”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

