Senadores Gomes, Irajá e Kátia votam favoráveis à LDO 2022 com fundão eleitoral ampliado para R$ 5,7 bilhões acoplado

Por Cleber Toledo

A exemplo da maioria da bancada do Estado na Câmara, os três senadores do Tocantins — o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB), Irajá (PSD) e Kátia Abreu (PP) — também votaram favoráveis ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. Na Câmara foram 278 votos favoráveis e 145 contrários. Já no Senado, o placar foi de 40 votos a favor e 33 votos contrários. Agora segue para sanção presidencial.

O texto aprovado prevê déficit de R$ 170,47 bilhões para o orçamento, e fundo eleitoral ampliado de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões.

Na Câmara, a proposta também contou com maciço apoio dos deputados tocantinenses. Apenas Célio Moura (PT) votou contra e Eli Borges (SD) não participou da votação. Confira os deputados do Estado que votaram favoráveis:

Carlos Gaguim (DEM-TO)

Dulce Miranda (MDB-TO)

Osires Damaso (PSC-TO)

Profª Dorinha (DEM-TO)

Tiago Dimas (Solidariede-TO)

Vicentinho Júnior (PL-TO)