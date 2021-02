Semus realiza testagem para Covid-19 na Feira da 304 Sul

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou nesta terça-feira, 02, ação de testagem rápida para Covid-19 na Feira da 304 Sul, na Capital, em que 500 testes foram aplicados. O objetivo é a realização de uma busca ativa para detecção do vírus. A atividade será realizada no decorrer da semana em outras feiras de Palmas. Os testes aplicados identificam casos ativos de contaminação pela Covid-19 (IGM) ou pacientes que já tiveram contato e criaram anticorpos de memória (IGG).

O farmacêutico da rede municipal, Ricardo Soares, conta que essa é uma ação de rastreio para identificar o comportamento do vírus na Capital. “Os pacientes passam por uma triagem e são encaminhados para a testagem, e em 20 minutos eles recebem o resultado. Com essa iniciativa podemos analisar o comportamento da pandemia na Capital“, reforçou.

O servidor ainda explica que caso o resultado do paciente seja positivo, ele é notificado e orientado sobre a importância do isolamento social e, se necessário, encaminhado para uma Unidade de Saúde da Família (USF) de sua referência, e durante o processo é acompanhado por profissionais de saúde da rede municipal.

A professora de alemão, Eliana Cecília Tochtrope foi à feira, acompanhada do marido, em busca da testagem. Para ela, a ação é uma excelente forma de identificar os pacientes assintomáticos. “A iniciativa me faz sentir mais segura em relação a testagem, pois muitas pessoas são assintomáticas e acabam por transmitir a doença para outros sem saber que os sintomas nem sempre são evidentes, com essa ação muitos foram testados e caso forem testes positivos devem seguir o isolamento indicado, pois para mim o isolamento social tem sido muito importante”, opinou a professora.

Exames na rede municipal

Os exames para detecção da doença realizados no município são dos tipos teste rápido e RT-PCR (Swab). Este último pode ser feito entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. No entanto, a partir do 8º dia, recomenda-se a realização do teste sorológico, através de punção capilar, feito em todas as Unidades de Saúde do município.

A Semus reforça a importância da não aglomeração e o isolamento domiciliar do caso suspeito e/ou confirmado, dos contatos próximos e intradomiciliares.