Semus realiza ação extramuro de vacinação na Feira do Aureny I no próximo domingo, 15

Visitantes da Feira do Aureny I poderão ser imunizados contra covid-19 e influenza no próximo domingo, 15, das 8 às 12 horas. Por ser um local com grande movimentação de cidadãos, a equipe de vacinadores da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) espera alcançar um maior número de pessoas para tomar as vacinas.

Além disso, por ser no final de semana, é a oportunidade para aqueles que têm uma rotina corrida nos dias úteis de atualizarem o cartão de vacina e se manterem seguros. Para se vacinar, o usuário deve comparecer no local munido de seu cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão de vacina e documentos pessoais (RG e CPF).

A vacina da influenza está disponível para bebês acima dos seis meses de vida, crianças e adultos. A da covid será ofertada apenas o imunobiológico Pfizer para pessoas acima dos 12 anos de idade.