SEMUS Gurupi antecipa prazo de aplicação da 2ª dose da vacina Astrazeneca

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) com o objetivo de ampliar o percentual da população com esquema vacinal contra a Covid-19 completo, bem como evitar que o prazo de 12 semanas seja ultrapassado, decidiu antecipar a aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca a partir desta segunda-feira, 12.

O intervalo entre as doses, que era de 90 dias, agora passa a ser de 60 dias. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, a medida já é indicada pela fabricante da vacina, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “A redução do tempo de aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca segue as orientações já permitidas, informação que pode ser conferida na bula do imunizante”, explicou.

Além da Policlínica, as unidades de saúde UBS Sol Nascente, UBS Rosendo e UBS Parque das Acácias serão pontos para a aplicação da segunda dose.

“Essa medida é em benefício da saúde da comunidade, queremos assegurar o quanto antes uma maior proteção da população, evitando que as pessoas percam o prazo da D2 e, também, conter possíveis novas variantes”, concluiu Relmivam.

Primeira dose

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 continuará sendo realizada para os grupos prioritários que já vinham sendo imunizados, dentre eles pessoas com mais de 60 anos; portadores de comorbidades, a partir de 18 anos; e grávidas e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos.

Pontos de vacinação: UBSs Sol Nascente, UBS Rosendo e UBS Parque das Acácias.

Necessário apresentar comprovante de residência em Gurupi, documentos pessoais, documentos específicos da categoria, bem como cartão de vacina e do SUS.