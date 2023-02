Semus é parceira do projeto Visão no Esporte que acontece sábado, 11

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) é uma das instituições parceiras da Confederação Brasileira de Oftalmologia (CBO) no projeto Visão no Esporte que acontece no próximo sábado, 11. Será realizada uma maratona, acompanhada de uma exibição de entrevistas, debates e depoimentos com esclarecimentos sobre os olhos. A ação será transmitida no Youtube pelo canal oficial da CBO, a partir das 10 horas, visando a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde ocular na prática de atividades físicas.

A programação é voltada para atletas profissionais e amadores. A previsão é que também participem dos debates, representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos de Secretários de Saúde (Estados e Municípios), porta-vozes de entidades médicas, de confederações desportivas de várias modalidades e especialistas no assunto. Também estarão presentes atletas, influenciadores e médicos especialistas que vão falar sobre a interação entre a saúde ocular e o esporte.