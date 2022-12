Semus conclui encontro de cuidadores com grupo de idosos da USF Deise de Fátima

Autor: Redação Semus

Com lanche, exposição de artesanatos, música ao vivo e muita dança, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) concluiu nesta quinta-feira, 1º de dezembro, na Igreja Presbiteriana do Brasil, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima, na Arse 13 (108 Sul), o encontro do ‘Curso de Formadores de Cuidadores da Pessoa Idosa’. A USF desenvolve junto a um grupo de idosos o projeto ‘Viver Melhor’.

A fisioterapeuta do grupo de idosos da USF Deise de Fátima, Vanessa Gonçalves, falou da importância do curso de formadores de cuidadores. Segundo ela, participar do curso acrescentou bastante no trabalho que ela desenvolve junto aos idosos. Vanessa relata que o grupo da USF existe há 22 anos e que sempre sentiu a necessidade de ajudar também os cuidadores dos idosos. “Muitos dos cuidadores também são idosos que cuidam do cônjuge, da mãe, pai ou de algum outro familiar e eles também precisam de ajuda psicológica e física”, explica.

Quem participou do encerramento festivo foi a paulistana Maria Helena Vicente, 79 anos. Ela conta que participa do grupo desde que se mudou para Palmas, em 2002. “Estou muito feliz por participar desse encerramento. Aqui é minha família também, a gente faz os exercícios, conversa, ora juntas e é sempre uma cuidando e apoiando a outra”, comenta.

Avaliação

A responsável técnica pela Saúde da Pessoa Idosa da Semus, Taísa Souza Ribeiro, avaliou positivamente o evento. “Conseguimos cumprir o objetivo do curso, que foi fazer com que os alunos ajudassem também a formar outros cuidadores”, disse Taísa. O representante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ronaldo Travassos, por sua vez, afirmou que a entidade ficou satisfeita com os resultados alcançados. “A gente formulou a proposta curricular do curso com as demandas, as necessidades e as sugestões dos próprios alunos, então ficou algo bem didático e é por isso que eles já estão colocando as ações em prática”, finaliza.

O Evento

O evento ‘Cuidando de quem cuida: um outro olhar para o envelhecimento’ foi uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). O evento começou na última terça-feira, 29, com a apresentação dos projetos dos 31 alunos do Município que passaram pelo Curso de Formadores de Cuidadores para o Tocantins. Participaram também representantes da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp) e dos Conselhos Municipais e Estaduais dos Direitos da Pessoa Idosa.