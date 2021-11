Semus atualiza programação do Mais Saúde para esta sexta-feira, 05

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa que as ações do projeto Mais Saúde que ocorreriam na Avenida Tocantins, em Taquaralto, nesta sexta-feira, 05, das 8 às 17 horas, foram transferidas para o Resolve Palmas do bairro, localizado na Rua 09. No local, será ofertada a vacinação contra a Covid-19 e Influenza (gripe).

Além do Resolve Palmas, a Semus promove a ação na Feira da 304 Sul, das 16 às 20 horas.