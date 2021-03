Semus aplicou 3.014 doses da vacina contra a Covid-19 nos últimos dias

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) vacinou nestes últimos dias 3.014 pessoas contra a Covid-19. Neste público, estão os idosos acima de 80 anos que já tomaram a primeira dose da CoronaVac e também os trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente da pandemia.

O atendimento começou na quarta-feira, 3, no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira onde foram vacinados 923 trabalhadores da saúde, sendo que 423 tomaram a primeira dose e 500 a segunda. Já na quinta e sexta-feira, 4 e 5, 1.428 idosos tomaram a segunda dose do imunizante no sistema drive-thru, nos estacionamentos do Ginásio Ayrton Sena (região Sul de Palmas) e do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho (Centro).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) lembra que a segunda dose da vacina está sendo administrada em um intervalo entre 21 e 28 dias, prazo recomendado entre as aplicações.

USF

Já neste sábado, 6, a vacinação ocorreu na Unidade de Saúde da Família (USF) da Arse 13 (108 Sul), das 8 às 17 horas, tanto para profissionais da saúde, quanto para idosos que não puderam comparecer nas ações anteriores, apenas para os casos de segunda dose. Foram aplicadas 663 doses, sendo 25 em idosos e 638 em profissionais da saúde.

Dados sobre as doses administradas estão disponíveis diariamente no Boletim Epidemiológico de Palmas, no site coronavirus.palmas.to.gov.br, onde também pode ser acessado o Plano Municipal de Imunização.