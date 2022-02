Semus altera programação da vacinação anticovid nas unidades para quinta e sexta-feira

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas modificou a programação da vacinação contra a Covid-19 desta quinta, 10, e sexta-feira, 11. A aplicação das doses da Pfizer passa a ser oferecida nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Arno 41 (403 Norte) e continua sendo ofertada na Arse 122 (1.206 Sul) e Laurides Milhomem (Aureny III), para a população acima de 12 anos. A USF da 406 Norte não abrirá para vacinação anticovid nos próximos dias.

A Semus informa que nos locais serão aplicadas a primeira dose do imunizante para os adolescentes de 12 a 17 anos e a segunda dose para população geral a partir de 12 anos. Não é necessário o agendamento. A Saúde Municipal lembra que as unidades da Arno 41 e Arse 122 atendem de 8 às 12 horas, enquanto a USF Laurides Milhomem está disponível para vacinação de 13 às 17 horas. O restante da programação segue inalterado (confira abaixo).

Para se vacinar, os usuários podem procurar uma das unidades diretamente ou agendar previamente pelo site Vacina Já , com exceção das unidades anunciadas acima, que funcionarão por demanda espontânea. Em todos os casos é necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e cartão de vacina.

A dose de reforço está disponível para a população acima de 18 anos. O reforço deve ser aplicado a partir do quarto mês de aplicação da segunda dose. Já os imunizantes da Covid-19 para primeira e segunda dose podem ser aplicados em adolescentes acima de 12 anos, com e sem comorbidades. Para imunossuprimidos o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

A vacinação do público infantil segue em unidades exclusivas, mediante agendamento.

Programação para população acima de 12 anos

8 às 12 horas

USF 403 Norte (Arno 41) – Pfizer (1ª dose do imunizante para os adolescentes de 12 a 17 anos e a 2ª dose para população geral a partir de 12 anos)

USF 207 Sul (Arno 23)- Astrazeneca (todos os dias) e Janssen – terças e quintas (segunda dose/reforço)

USF Bela Vista – Astrazeneca (todos os dias) e Janssen – terças e quintas (segunda dose/reforço)

USF 1.206 Sul (Arse 122) – Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose)

USF 1.103 Sul (Arso 111) – Coronavac (terças e quintas) e Astrazeneca (todos os dias, primeira dose e reforço para maiores de 18 anos)

USF José Lúcio – Astrazeneca (primeira dose e reforço maiores de 18 anos)

13 às 17 horas

USF 603 Norte (Arno 71) – Astrazeneca (todos os dias, primeira dose e reforço para maiores de 18 anos) e Janssen – terças e quintas (segunda dose/reforço)

USF 210 Sul (Arse 14) – Astrazeneca (primeira dose e reforço para maiores de 18 anos)

USF 806 Sul (Arse 82) – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Alto Bonito – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Aureny II – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Laurides Milhomem – Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose)

USF Morada do Sol – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Santa Bárbara – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Taquari (segunda a quinta) – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos), Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose), Janssen (segunda dose/reforço)

Programação do público infantil

8 às 12h

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

Walterly Wagner – somente às quartas

Buritirana– somente às quintas

Walter Pereira Morato – somente às sextas

13 às 17h

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

USF Taquari – somente às sextas