Seminário de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço inicia na quarta, 22

Com o tema Abordagem Multidisciplinar, o 1° Seminário de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço inicia na quarta-feira, 22 de junho, às 8 horas no auditório da Assembleia Legislativa. O evento contará com palestras de profissionais renomados que atuam na área, em todo o Tocantins. Poderão participar odontólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e acadêmicos de todas as áreas.

A iniciativa tem como objetivos informar, orientar e chamar atenção para as formas de prevenção e tratamento dos diversos tipos de tumores. A ação é promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Hospital Geral de Palmas (HGP).

As palestras abordarão diversos temas como: cirurgia plástica na reconstrução da face, abordagem estética nas cicatrizes, neoplasia de laringe, radioterapia, tratamento cirúrgico oncológico, abordagem em face e pescoço, entre outros. Outras informações no endereço www.cuidadoscontraocancer.com.br.

Serviço no HGP

“O HGP é referência no Estado no tratamento do câncer de cabeça e pescoço e conta com uma equipe qualificada e multidisciplinar de assistência aos pacientes com esta patologia, que inclui assistência médica, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. São realizados procedimentos cirúrgicos como tireoidectomia total, esvaziamento cervical, ressecção de câncer de pele, ressecção de tumor de boca e laringectomia”, destaca a médica cirurgiã do serviço de cabeça e pescoço do HGP, Rayla Souza.

Conhecimento e solidariedade

Durante a segunda-feira, 20, houve um adesivaço de carros, que faz parte da campanha Julho Verde deste ano. Além disso, houve o recebimento de doações de kits de higiene. “Estamos nessa parceria para ajudar pacientes internados no hospital e, além disso, conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados para evitar o câncer de cabeça e pescoço”, declara o proprietário da Urbano Norte, Douglas Marques.

A presidente da Associação Amigos do HGP, Goiamara Borges, ressaltou que “este ano, a associação Amigos do HGP estará mais uma vez em parceria com este evento com objetivo de divulgar o trabalho e também beneficiar pacientes hospitalizados no hospital. Para se inscrever, os pacientes entregaram os kits de higiene pessoal que a Associação Amigos do HGP receberá e destinará ao setor de Humanização, responsável por distribuir por meio do serviço de Capelania e Voluntariados aos usuários do HGP. A pessoa participa do seminário e, em contrapartida, vai beneficiar os usuários”, conclui.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate