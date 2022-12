Semed recebe chaves do Centro de Educação Infantil Mundo Feliz

Autor: Redação Semed

Em uma cerimônia, nesta quinta-feira, 22, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mundo Feliz, localizado na Arse 111 (1.104 Sul), a secretária-executiva que respondende pela Secretaria Municipal da Educação, Fernanda Rodrigues, recebeu da empresa SNL Construtora e Incorporadora LTDA-EPP, responsável pela construção da unidade educacional, as chaves desse equipamento público da rede municipal, que será inaugurado no primeiro semestre de 2023.

O Cmei que conta com salas de aulas, lactário, fraldário, sanitários para alunos, professores e para crianças com deficiência, área de banho e troca, berçário, copa, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, cozinha, refeitório, despensa, área para carga e descarga, almoxarifado, secretaria, diretoria, sala de coordenação e pedagogia, sala dos professores, vestiário, parquinho, entre outros espaços, receberá cerca de 560 crianças no próximo ano letivo.

Atualmente a unidade encontra-se na fase final dos acabamentos, com os serviços de jardinagem e mobiliário em andamento. Cerca de R$ 2.35 mi foram investidos na obra, que segue as normas de acessibilidade e bem-estar das crianças.

A gestora da pasta Fernanda Rodrigues reforçou a importância desse equipamento público para a rede municipal. “Essa obra que foi construída a muitas mãos, será entregue pela Prefeitura de Palmas no início do semestre letivo de 2023. Isso irá impactar positivamente a realidade de aproximadamente 500 famílias palmenses”, concluiu.

Participaram da entrega a equipe diretiva da unidade, técnicos da Secretaria Municipal da Educação e diretores de outras unidades escolares.