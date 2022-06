Semed realiza provas bimestrais do Sistema de Avaliação Educacional de Palmas

A Secretaria Municipal da Educação realiza nestas segunda e terça feiras, 13 e 14, a terceira etapa das avaliações do Sistema de Avaliação Educacional de Palmas (Saep) em 49 unidades educacionais para aproximadamente 35.000 educandos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A avaliação bimestral do Saep tem por objetivo acompanhar o processo de ensino-aprendizagem referente às habilidades do 2º bimestre contidas no Documento Curricular do Tocantins, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, dos componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, História e Geografia. Conforme o calendário escolar, em 2022 serão aplicadas seis avaliações do Saep.

As avaliações do Saep são caracterizadas como avaliação externa. Têm como finalidade fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da Educação Básica/Ensino Fundamental capazes de orientar os agentes educacionais quanto ao monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. Visa ainda oferecer subsídios para as equipes pedagógicas das escolas e da Semed para planejar e desenvolver intervenções pedagógicas para a melhoria da qualidade da educação do município.