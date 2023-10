Semed homologa inscrições para 8ª edição da Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia

A Secretaria Municipal da Educação (Semed) homologou as inscrições para a 8ª edição da Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia (Fecit). Foram selecionados 149 projetos científicos de diversas instituições de ensino que serão expostos na mostra científica, Fecit 2023, no período de 13 a 16 de novembro.

Nesta edição, a Fecit aborda a temática ‘Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável’. A homologação divulgada traz o resultado da primeira etapa da mostra para as unidades da rede municipal de ensino, realizada em agosto. Foram listados os projetos científicos selecionados dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), Berço de Talentos, e das Feiras Científicas Escolares, que serão levados para a edição deste ano. As demais instituições de ensino passaram por critérios próprios de seleção e agora trazem seus projetos para apreciação.

A Fecit compõe o Calendário Oficial do Município e é realizada anualmente pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio de parcerias e do apoio de diversas instituições. A feira tem a finalidade de investir na formação científica de alunos da rede pública e privada, nos diversos níveis e modalidades de ensino, oferecendo várias atividades, como: oficinas, palestras, debates, apresentações artísticas e exposição de trabalhos científicos elaborados pelos estudantes.

Participam da feira, estudantes das instituições de educação escolar pública ou privada, dos diversos níveis e modalidades de ensino do Estado do Tocantins distribuídos nas categorias: Educação Infantil; Nível Fundamental I; Nível Fundamental II; Educação ao longo da Vida, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Universidade da Maturidade (UMA); Programas de Aprendizagem Profissional; Ensino Médio Regular; Técnico de Nível Médio; Graduação e Pós-Graduação.

O projeto vencedor de cada categoria terá como premiação um tablet, e cada professor orientador do projeto vencedor, de cada categoria, receberá um kit multimídia. Apenas o projeto vencedor da categoria ‘Nível Fundamental II’ participa da seleção para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

Parcerias

Secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Saúde (Semus), Comunicação (Secom), Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Guarda Metropolitana de Palmas (GPM), Agência de Tecnologia da Informação (Agtec), Agência de Turismo (Agtur), Fundação Cultural de Palmas (FCP), Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (Opaje/UFT), Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia (Inovat/UFT), Núcleo de Desenvolvimento de Software da UFT (UFT/INDS), Universidade da Maturidade (UMA), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Centro Universitário Unitop, Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sistema Fecomércio – Sesc – Senac Tocantins, Escola Microlins, Maritaca Soluções Inovadoras, Energisa Tocantins, BRK Ambiental, Pronto Fibra e DragonCon.